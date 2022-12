Protestas golpean a Machu Picchu y Boluarte dice que verá si es posible acortar plazos para nuevas elecciones

Ni siquiera una de las maravillas del mundo se salvó de la conmoción que actualmente vive Perú. Machu Picchu, que integra aquel selecto grupo, verá sus puertas cerradas a raíz de las manifestaciones que exigen el retorno al poder del ahora expresidente Pedro Castillo.

Desde la irrupción de personas a uno de los aeropuertos de Cusco, departamento hogar de Machu Picchu, hasta el llamado a un “paro indefinido” son algunas de las consecuencias del fallido golpe de Estado de Castillo, lo que se suma a los al menos seis fallecidos registrados en las manifestaciones durante los últimos días (según corrigió la Defensoría del Pueblo), pese al anuncio del adelanto de las elecciones para abril de 2024. Este martes, la mandataria Dina Boluarte aseguró que estudiará la posibilidad de acortar aún más los plazos para nuevos comicios.

Un cierre forzado

Con un llamado “a la calma y serenidad de la población”, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) anunció el cierre del aeropuerto Alejandro Velasco Astete, la principal vía de comunicación para el público visitante de la maravilla del mundo, a partir de este martes. La medida, que ya afectaba considerablemente el flujo de turistas, escaló con la suspensión del servicio de ferrocarril que une a Cusco con la ciudadela de Machu Picchu, histórico lugar ubicado al sureste del país andino.

Vista panorámica de la ciudadela de Machu Picchu.

El intento de una turba de entrar a la fuerza hacia las instalaciones del mencionado centro aéreo a través de forados en el cerco que rodea el lugar gatilló la medida de las autoridades. “Por tal motivo, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los pasajeros, usuarios, público en general y de nuestros colaboradores, se suspenden las operaciones aéreas en nuestro terminal cusqueño, toda vez que no se garantiza la seguridad de las mismas”, explicaron en un comunicado.

Las manifestaciones obligaron a solicitar apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) para resguardar el lugar “ante los posibles actos delictivos que atentan contra la infraestructura aeroportuaria, sistemas de navegación, control y vigilancia necesarios para las operaciones aéreas en dicha sede aeroportuaria”. Pedido de ayuda especialmente apremiante considerando lo ocurrido en el aeropuerto de Arequipa durante el lunes, donde cerca de 2.000 personas se tomaron el lugar. La intrusión incluyó la quema de neumáticos en las pistas de aterrizaje, debiendo intervenir contingentes de las Fuerzas Armadas para recuperar las instalaciones.

Viajeros esperan fuera del aeropuerto después de que fuera cerrado debido a las protestas en Cusco. Foto: Reuters

Corpac criticó a las personas que participan en las protestas “atentando y destruyendo la infraestructura aeroportuaria sin razón aparente”, agregando que dichos ataques “no hacen más que perjudicar a la propia región, obstaculizando el desarrollo económico de nuestro país, afectando el turismo y poniendo en riesgo el traslado por vía aérea ante una emergencia sanitaria”.

La otra consecuencia directa, y la que más lamentos sacará entre comerciantes y viajeros, es la suspensión del servicio de ferrocarriles que conecta a Cusco y la ciudadela de Machu Picchu. PeruRail, la empresa encargada del sistema, declaró en un comunicado que “ante la convocatoria a manifestaciones de protestas de diferentes organizaciones sociales del Cusco, nos vemos en la obligación de suspender este martes 13 de diciembre las operaciones de nuestros servicios de tren en la ruta hacia y desde Machu Picchu”.

“Estas medidas buscan priorizar la seguridad de nuestros pasajeros y trabajadores ante posibles bloqueos de la vía férrea”, finalizaron. Tanto el aeropuerto como la empresa de ferrocarriles puso a disposición del público la posibilidad de reagendar posibles visitas al histórico lugar,

Manifestaciones y el paro

Si bien las nuevas autoridades esperaban que la agitación social producto del gobierno de la nueva Presidenta Dina Boluarte bajara tras el anuncio del adelanto en las elecciones, la situación parece no mejorar en los departamentos del sur del país.

“En consecuencia, con la responsabilidad que implica la acción de gobierno, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones generales para abril de 2024″, dijo la mandataria durante la madrugada del lunes. Como vicepresidenta, Boluarte sustituyó al destituido Castillo con la meta de cumplir su período presidencial, que se extendía hasta 2026.

Pero los coletazos de la destitución de Castillo por parte del Congreso continúan desarrollándose, lo que se grafica en el “paro indefinido” convocado por organizaciones sociales, gremios agrícolas y agrupaciones indígenas, el que se inició este martes, detalló el Frente Agrario y Rural del Perú en un comunicado.

El colectivo se sumó a las peticiones de “inmediata libertad” para el exmandatario que intentó cerrar el Congreso el miércoles pasado, lo que fue refrendado por el propio Castillo, cuando durante el lunes aseguró a través de Twitter que se encontraba “humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero aun así revestido de la confianza y lucha de ustedes, de la majestad del pueblo soberano”.

Según Castillo, quien se encuentra detenido en Lima, “soy incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional que ostento como Presidente, y no renunciaré ni abandonaré mis altas y sagradas funciones”. Sus palabras fueron escritas en un papel y luego traspasadas a la red social.

Este martes, también envió un mensaje bajo el mismo sistema, pero esta vez apuntaba directamente a la Presidenta Boluarte, quien alguna vez fue su aliada y fórmula vicepresidencial para llegar al poder, en julio de 2021.

“Ante los graves hechos de masacre a mi pueblo, exhorto a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a deponer las armas a fin de parar el derramamiento de sangre de mi pueblo”, exigió el detenido exmandatario. “Señora Dina Boluarte: mire el lugar que ocupa. La hago responsable a usted y todo su círculo que la acompaña del feroz ataque a mis compatriotas. Hago un llamado al pueblo para seguir alertas y optimistas”, agregó, firmando como “Presidente Constitucional del Perú”. La fiscalía lo acusa de rebelión y conspiración, además de las múltiples investigaciones por supuesta corrupción que arrastra desde antes de su intento de cerrar el Congreso.

En respuesta a las manifestaciones de partidarios de Castillo, la Presidenta Boluarte llamó este martes a la “calma”, adelantando que su gobierno evaluará la posibilidad de acortar aún más los plazos para las elecciones generales. “He dicho que vamos a adelantar las elecciones. Si bien es cierto conforme al cronograma, que no lo manejo yo, sino el Congreso, se dijo que hasta el 2024. Pero ya estoy sacando una cita con la Comisión de Constitución para que con ellos podamos acortar los plazos. Este gobierno de Dina Boluarte será uno de transición para llamar a la calma y el diálogo”, dijo a los medios.

Protesta frente al aeropuerto de Cusco durante la noche del lunes. Foto: REUTERS.

“Si soy presidenta (no es porque) lo he pedido. Vengo de una fórmula presidencial donde fue elegido Pedro Castillo como presidente y Dina Boluarte como su primera vicepresidenta”, comentó la mandataria, llamando “a mis hermanas y hermanos de Andahuaylas: calma, por favor. Esta situación que está enlutando al país nos acongoja a toda la familia peruana. Yo soy madre de dos hijos y no quisiera estar pasando por esta situación, donde nuestros seres queridos están falleciendo”, en referencia a los, hasta ahora, siete fallecidos en las manifestaciones.

Durante la instalación de un gabinete de gestión de crisis en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional en Chorrillos, Boluarte anunció este martes que se evaluará el establecimiento de un estado de emergencia a nivel nacional debido a las protestas violentas en el país.

“Este gabinete de gestión de crisis ha acordado convocar en horas de la tarde al Comando Conjunto y Estado Mayor a Palacio de Gobierno. También hemos acordado que se evaluará la instalación de estado de emergencia a nivel nacional. Espero que no podamos llegar a estos extremos”, indicó.

Respecto a Castillo, Boluarte afirmó este martes que le “consterna” que el exmandatario se encuentre actualmente detenido por haber perpetrado un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre. Aseguró que “nunca” tuvo ninguna pelea con el exgobernante y que no entiende por qué tomó la decisión de intentar disolver el Congreso de manera ilegal.

Policías peruanos desplegados en Lima, el 13 de diciembre de 2022. Foto: Reuters

“A mí también me consterna que esté detenido el expresidente Pedro Castillo. Yo no me he peleado con él, nunca nos hemos peleado. Yo lo he acompañado hasta donde pude para que no cometa errores”, indicó la mandataria en diálogo con la prensa desde la sede del Instituto Nacional de Oftalmología, según consigna el diario El Comercio.

Boluarte comentó que en el último tramo de su etapa como presidente, a Castillo “lo acorralaron entre seis personas” y dijo que ya no le permitieron que como vicepresidenta se le acercara para acompañarlo y aconsejarlo.

“Y es en ese tiempo que él (Castillo) ha tomado esa decisión que muchos no entendíamos, no sabíamos. Yo misma en ese momento que sale la noticia del golpe de Estado me sentí en riesgo y salí casi corriendo de mi casa para poner a salvo mi vida. No entiendo por qué los hermanos del Perú se están levantando en contra de este gobierno”, declaró.

Este martes, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, resolvió rechazar el pedido de apelación del expresidente Castillo, quien solicitaba se anule la detención preliminar en su contra por el presunto delito de rebelión y conspiración. Así, el magistrado resolvió que debe permanecer con detención preliminar, medida que vence este miércoles, a las 13.42 horas.