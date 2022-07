Prueba de Invierno: 90% de los inscritos se presentó a darla y la más rendida fue la de Comprensión Lectora

Entre lunes y martes se rindió la primera Prueba de Invierno de acceso a la educación superior, la que, a su vez, fue la última Prueba de Transición antes de comenzar a rendir en el verano próximo la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES). En total, y según cifras preliminares, fueron 30.107 las personas que rindieron al menos una prueba de las que tenían inscritas, lo que significa un 90% de las 33.380 que se habían anotado para ser parte del proceso.

En ese sentido, para quienes no llegaron a rendir sus pruebas existe un procedimiento de excusas que se encuentra vigente hasta las 17 horas de este viernes, toda vez que no se contempla una fecha adicional de rendición para esta aplicación de invierno. “Sin perjuicio de lo anterior, quienes se encuentren en la situación de no haber rendido alguna de las pruebas, podrán solicitar a la Subsecretaría de Educación Superior (a través de la mesa de ayuda del Demre), rendir sin costo las pruebas no realizadas en la aplicación de la PAES a fines de 2022″, explica la subsecretaria Verónica Figueroa.

Las cifras que entrega la Subsecretaría de Educación Superior dicen, además, que la prueba más rendida fue la de Comprensión Lectora, la cual fue dada por 28.297 postulantes y que, a su vez, fue también la prueba con mayor porcentaje de asistencia (89%).

Además, la mayoría de los postulantes (58%) rindió tres pruebas, lo que, según detallan desde la cartera educativa, corresponde a la batería completa necesaria para poder postular al proceso de admisión de manera satisfactoria, que es haber dado dos pruebas obligatorias más una lectiva. “Este número nos indica que las y los postulantes hicieron uso de la flexibilidad de rendición para poder rendir las pruebas de su interés”, dice la subsecretaria Figueroa, quien detalla que la aplicación se rindió en 73 locales del país, en específico en 65 establecimientos educacionales distintos (hay locales que por tamaño tienen dos sedes).

¿El balance? “Consideramos que la primera aplicación de invierno ha sido positiva, ya que logramos que en todo el país se pudiera desarrollar la rendición sin mayores problemas, además de un elevado porcentaje de asistencia en comparación con la rendición del año pasado”, añade la autoridad. En efecto, el porcentaje de rendición fue mayor que en el proceso anterior, cuando llegó el 86% de los inscritos.

La subsecretaria, además, destaca la importancia en el proceso del Demre de la Universidad de Chile, institución a cargo de la elaboración de los exámenes y, según la propia Figueroa, fue el trabajo conjunto con ese organismo, además de los ministerios del Interior y Seguridad Pública, de Salud y de Educación, sus respectivas seremis, las delegaciones presidenciales y Carabineros lo que permitió identificar y prevenir situaciones que pusieran en riesgo la rendición. “No se reportaron inconvenientes que pusieran en riesgo las condiciones de rendición, más allá de algunas situaciones puntuales asociadas al clima y que pudimos resolver a tiempo”, señala.

Y si bien este año fueron más de 30 mil las personas que rindieron alguna de las pruebas, desde el gobierno esperan que la cifra vaya creciendo con el correr del tiempo. “Esperamos que año a año cada vez más postulantes puedan ver esta instancia de rendición como una oportunidad que les permita mostrar su verdadero potencial, que les entregue más flexibilidad y oportunidades y que pueda hacer del proceso de transición hacia la educación superior una instancia de menor presión para el postulante”.

En esa línea, Mónica Silva, académica de la Universidad Católica, considera como “un avance que se pueda rendir dos veces al año”. De todas formas, la experta apunta incluso más allá: “No sé las razones por las cuales no se ofreció (rendirla) a fines de tercero medio, dado que se han reducido los temarios y los contenidos a examinar no incluyen los de cuarto medio. Entiendo que se evaluó esa opción y desconozco las razones por las cuales se desechó ni si se contempla dar esa posibilidad en el futuro cercano”.

La subsecretaria Figueroa toma el guante y asegura en ese sentido que “con la reducción de los temarios hasta segundo medio esperamos expandir el grupo objetivo de estas instancias, incluyendo progresivamente a las y los estudiantes de educación media”.

Por su parte, Jaime Retamal, uno de los encargados de lo referido a educación de la candidatura presidencial de Yasna Provoste, dice sobre esta nueva prueba que las políticas de inclusión educativas “han ido creciendo en Chile hace ya dos décadas, demostrando lo pertinentes que son en un sistema altamente segregado”. Sin embargo, suma, “falta mucha más innovación en la materia y todavía no sabemos qué propondrán en este sentido las nuevas autoridades de gobierno”. Y cierra: “Por otra parte, las trayectorias educativas no solo debiesen tener a las universidades como horizonte, pues la educación técnico-profesional superior es una opción más que interesante”.

¿Qué sigue ahora? El 5 de agosto se entregarán los resultados, el 10 de agosto culmina la inscripción para la PAES, el 28, 29 y 30 de noviembre se rendirá dicha prueba, el 3 de enero se entregarán los puntajes de la PAES y comenzará la postulación, la que terminará el 6 de enero, conociéndose los resultados de selección el 17 de ese mes.