¿Qué es un experto? La discusión por el perfil del cargo y los primeros nombres que sondean los partidos

Apenas se oficializó el lunes el acuerdo para iniciar un nuevo proceso constituyente, los teléfonos de los representantes de los partidos comenzaron a sonar. A través de mensajes y llamadas, varios de los firmantes han recibido recomendaciones e interesados para postular a ser “expertos” en el nuevo mecanismo.

Otros quieren despejar dudas y aclarar cuál es el perfil de las 24 personas -12 elegidas por la Cámara Baja y 12 por el Senado, con paridad de género- que estarán encargadas de escribir un anteproyecto desde enero y que luego acompañarán al Consejo Constitucional, con derecho a emitir observaciones. Estas se aprueban por 3/5 del órgano redactor y se rechazan por 2/3. Si es que no cumplen ninguno de esos requisitos las modificaciones pasan a una comisión mixta que tendrá la última palabra.

La definición de los integrantes designados dejó varias interrogantes entre los parlamentarios y, por lo mismo, salieron a aclarar las dudas de inmediato. ¿Lo primero? Que hay un acuerdo para que los exconvencionales no participen del proceso.

Otro aspecto lo despejó Vlado Mirosevic, presidente de la Cámara de Diputados. “Los expertos no van a recibir remuneración. Se trata de personas que, porque tienen un compromiso incondicional con el país, servirán a Chile a través de esta instancia”, dijo el diputado del Partido Liberal.

Pero no todos quedaron conformes con las explicaciones, sobre todo en el oficialismo. El diputado independiente Hernán Palma llegó disfrazado de cocinero al Congreso para criticar el proceso, y en el PC manifestaron sus críticas a la presencia de expertos en el consejo, incluso, hay algunos parlamentarios que analizan rechazar el proyecto que habilitará la designación de los expertos por el Congreso y los detalles de su labor.

“La reforma constitucional debe precisar qué se entiende por “experto” y nuestra mirada es que eso no puede hacerse bajo una óptica tecnocrática, es decir, los llamados expertos no están dados solamente por ser abogados del rubro constitucionalista, sino que tiene que ver, en mi opinión, con gente que tenga un conocimiento de los temas públicos, por lo tanto, lo entendemos de una manera mucho más amplia y no restrictiva”, dijo el senador Daniel Núñez (PC).

Mientras que Lautaro Carmona, secretario general del PC, advirtió en Radio Cooperativa que estaba a favor de integrar líderes sindicales a la comisión, aunque no sean profesionales, y que sería discriminatorio dejar a personas fuera por motivos académicos.

En el PC no están convencidos de la "Comisión Experta".

¿Políticos o abogados?

En los partidos ya empezaron las conversaciones para elegir a los 24 expertos. Durante la jornada de este martes, en el oficialismo se reunió, como es habitual, la mesa electoral -compuesta por los secretarios generales- para analizar el acuerdo y empezar a dialogar sobre el proceso.

Pese a que recién están comenzando los diálogos en el Congreso para ver cómo será la repartición entre las directivas, según la cantidad de parlamentarios de cada partido, los representantes ya empezaron a sondear nombres y evaluar algunos perfiles.

“Esperamos que sean personas de trayectoria indiscutible, moderadas, dialogantes y cuyo único compromiso sea que el proceso funcione bien”, dijo el diputado Diego Schalper (RN). En su partido, algunos de los nombres que han surgido en las conversaciones son los abogados Víctor Manuel Avilés, Rodrigo Delaveau y el exministro Teodoro Ribera.

En la UDI también se han analizado algunos de perfil más político, como Ernesto Silva y Máximo Pavez, y otros de carácter más académico, como Natalia González, Sebastián Soto y Arturo Fermandois.

Por el otro lado, en el oficialismo también hay avances. En el PPD, por ejemplo, el exministro Jorge Insunza -quien tuvo un rol clave en el acuerdo- y el abogado José Antonio Ramírez ya han tenido conversaciones con la directiva.

Mientras que en el Partido Socialista ha participado del proceso el abogado Gabriel Osorio y hay otros nombres que también han aportado al debate, como el abogado Flavio Quezada.

En el Frente Amplio, por su parte, hay más claridad en RD, donde el abogado Domingo Lovera y Claudia Heiss, doctora en Ciencia Política, ya han participado en temas constitucionales.

“Esperamos que las expertas y expertos sean personas de trayectorias potentes y diversas, que trabajen con profesionalismo y sobriedad, buscando puntos comunes y aclarando los disensos, entendiendo que su misión es poner su conocimiento y técnica a disposición de la deliberación del espacio soberano que será el consejo”, comentó Ximena Peralta, vicepresidenta de Convergencia Social.

Por último, en la DC son varios los nombres que asoman, como Patricio Zapata, Javier Couso y Elisa Walker.

De todas formas, también el consejo contará con un Comité Técnico de Admisibilidad -encargado de revisar que las normas se ajusten a las bases institucionales- compuesto por 14 integrantes postulados por la Cámara Baja y ratificado por el Senado. En ese grupo la definición es más precisa y el requisito es que sean “juristas de destacada trayectoria profesional y/o académica”, por lo que también los partidos ven en ese lugar la oportunidad para incluir a sus abogados más destacados y darles a los “expertos” un perfil más político. Una discusión que recién comienza.