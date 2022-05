Quién es Rosa Devés, la primera mujer que asumirá como rectora de la U. de Chile en 180 años

En 180 años de historia, la Universidad de Chile tendrá por primera vez una rectoría liderada por una mujer. Se trata de Rosa Devés Alessandri, quien este jueves ganó por amplia ventaja en la primera vuelta de las elecciones de la Casa de Bello, con un 51,68% de las preferencias, dejando en el camino a Sergio Lavandero (28,47%), Kemi Oyarzún (13,45%) y Pablo Oyarzún (6,3%).

Fue esta última, de hecho, una de las primeras en saludar oficialmente a la nueva rectora. Lo hizo en el comando de la vencedora, a eso de las 17.30 horas, cuando había pasado poco tiempo desde que el conteo arrojaba una ganadora, lo que se hizo oficial casi una hora después, con la lectura del acta oficial de los resultados. “Como Junta Electoral Central declaramos que tenemos rectora electa: Rosa Devés Alessandri”, se dijo.

“Mis primeras palabras son de agradecimiento a todos quienes participaron de este acto electoral y a mis colegas candidatos, especialmente a Kemi Oyarzún, con quien hemos compartido el sueño de que una mujer sea rectora de la Universidad de Chile”, aseguró luego la vencedora, quien agregó que recibe el reconocimiento “en nombre de tantas mujeres que han luchado por el lugar que les corresponde en la academia”.

Desde 1842 a la fecha, 30 hombres habían sido electos por el claustro académico como la máxima autoridad de la casa de estudios. Por eso lo histórico de la elección, que en todo caso se preveía que podía culminar con la actual vicerrectora académica (pidió un permiso administrativo de sus labores por la campaña) como sucesora de Ennio Vivaldi, justamente quien la puso en ese cargo y quien ayer en la lectura de resultados se sentó junto a ella. De todos los candidatos, Devés es, de hecho, la más cercana al actual mandamás de la institución.

Y es que cuando el camino eleccionario apenas comenzaba en febrero y las candidaturas todavía eran solo una declaración de intenciones, en la interna de la U. de Chile ya se comentaba con fuerza que el nombre de Rosa Devés era el que sonaba con más fuerza para ocupar el sillón de rectora. Eso sí, nadie se aventuraba en asegurar un triunfo tan categórico y en primera vuelta, sobre todo considerando que los sufragios tienen un sistema de ponderaciones, por lo que una gran cantidad de apoyos no necesariamente se traducían en el mismo peso eleccionario.

La mujer de 72 años de edad nació en Santiago, estudió bioquímica en el mismo establecimiento que pasará a comandar, es doctora en bioquímica (University of Western Ontario, Canadá) y desde 2003 es miembro correspondiente de la Academia Chilena de Ciencias. También fue prorrectora entre 2010 y 2014, y anteriormente directora de posgrado y postítulo. Desde 1980, además, es profesora de la Facultad de Medicina, donde enseña biofísica y realiza investigación de fisiología celular.

“Estoy comprometida con la generosa solicitud de un grupo diverso y transversal de académicas y académicos -más de 200- de distintas facultades e institutos, que me han propuesto encabezar un proyecto colectivo como candidata a la rectoría”, expresaba a La Tercera a inicios de año la sobrina nieta del expresidente Jorge Alessandri Rodríguez y bisnieta de Arturo Alessandri Palma, aludiendo justamente a una misiva que le hicieron llegar sus pares a fines del año pasado, proponiéndole competir para el cargo. No estaban equivocados con la apuesta, aunque ella no estuvo del todo segura de asumir la candidatura en un comienzo y solo la masiva adhesión de mujeres terminó por convencerla.

También en conversación con este medio, la próxima rectora de la U. de Chile confidenciaba que resultar elegida lo visualizaba como “el privilegio de abrir la puerta para que muchas otras mujeres lideren en esta y otras universidades, y cumplan con una tarea tan noble como desafiante”. Para ganar, sus cercanos cuentan que participó en más de 40 actividades durante la campaña, entre reuniones y debates.

Con su victoria, además, ahora serán cuatro mujeres las rectoras del Consejo de Rectores: Marisol Durán, de la Universidad Tecnológica Metropolitana; Elisa Araya, en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y Natacha Pino, en la Universidad de Aysén. “Para mí es una alegría infinita que Rosa asuma la rectoría de la Universidad de Chile. Envié esta noticia a los rectores del Cuech y la algarabía era total, especialmente en las otras rectoras”, dijo al respecto Ennio Vivaldi ayer en la lectura del acta de resultados.

¿Cuándo asumirá Devés para el periodo 2022-2026? Aún no tiene una fecha fija, pero conocedores del proceso señalan que debiese ser proclamada el 18 de junio y asumir posterior al 21 de junio, toda vez que, al ser una institución estatal, todo depende de un decreto del gobierno.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, señaló que “por primera vez la Universidad de Chile tendrá una mujer rectora, que además ganó por una abrumadora mayoría. Rosa Devés Alessandri es sin duda una gran investigadora, pero además una mujer que ha dedicado su vida a la educación pública, y yo, como egresada de la Universidad de Chile, pero también como alguien a quien le interesa el futuro de la educación pública y el avance de la participación paritaria de las mujeres, estoy muy contenta por su elección”.