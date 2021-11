Senadores aceleran cambios al cuarto retiro y queda en duda votación del próximo martes tras cuarentena de Provoste

Hasta la tarde de este miércoles parecía haberse aclarado la fecha de votación del cuarto retiro en la Sala del Senado, luego de que los senadores acordaron que el próximo martes 9 de noviembre se votaría finalmente el proyecto, en una sesión especial agendada entre las 9.00 y 13.30 horas.

Así lo dio a conocer la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), tras una reunión de comités que se realizó en la Cámara Alta. Sin embargo, poco rato después se conoció que el diputado y candidato presidencial Gabriel Boric tuvo un resultado positivo por contagio de coronavirus.

Esto significa que la senadora y candidata presidencial Yasna Provoste estará en cuarentena preventiva durante siete días por ser contacto estrecho de Boric -en un debate-, por lo que recién el próximo miércoles podría volver a su trabajo presencial. y eso implicaría que si se vota la reforma el día martes, no podría participar en la sesión, ya que no está disponible el voto telemático sin estado de excepción.

La senadora Rincón fue la que confirmó lo anterior y dijo que la candidata tendrá que hacerse un nuevo PCR el sábado y, de ser negativo, no habría contacto estrecho con otros senadores que la obligue a hacer cuarentena.

“Vamos a conversar con los colegas para poder, obviamente adecuar la asignación de las sesiones que sean para el día miércoles”, comentó Rincón.

De esta manera, también existe la posibilidad de que la Sala del Senado inicie el debate el martes y se termine de votar el miércoles, por ejemplo, o que derechamente se haga todo el día miércoles 10 de noviembre.

Y dado que tal cual está la reforma no existen los votos para que el proyecto se apruebe, los senadores están acelerando el tranco para consensuar cambios y así poder lograr los 26 apoyos requeridos. De todas maneras, la senadora Carolina Goic (DC) no estaría por aprobar aunque se introduzcan modificaciones.

“El proyecto que llegó desde la Cámara no es bueno, hoy no están los votos para aprobarlo, y muchos de los senadores de oposición hemos dicho que hay que hacerle modificaciones”, comentó el senador Ricardo Lagos Weber.

“Yo fui quien planteó en el primer retiro, el año pasado, que esto tenía que ser tributable desde el punto de vista de los altos ingresos (sobre 6 millones mensuales), pero eso no voló (sic) y quedé solo en eso, nadie apoyó. Hoy día, el tema tributario es importante, sin duda, pero creo que lo más medular es proteger los recursos que hay para la previsión y evitar futuros retiros. Es fundamental un compromiso en esa materia y que tenga mucha credibilidad”, agregó.

Entre los cambios que se estarían evaluando incorporar se incluye la tributación para quienes retiren y tengan rentas altas, que se pague en dos cuotas el giro solicitado, hacer modificaciones en el retiro en rentas vitalicias, e introducir algún mecanismo para que no se vuelvan a realizar nuevos retiros.

El senador José Miguel Insulza (PS) señaló que está dispuesto a aprobar la reforma si es que se hacen cambios. En Radio Universo comentó que “ya hoy o mañana habría un texto de acuerdo que agrupe a un número importante de parlamentarios”.

Añadió que “esta ley no nos gusta, y como está, no va salir, no la vamos a aprobar. Estamos trabajando ahora muy tranquilamente o sobriamente respecto a qué cambios le queremos hacer. Lo que plantea Carlos Montes (PS) y otros senadores, es que quieren ver esas modificaciones y después aprobar en general”.

Sobre eventuales modificaciones que se le podrían hacer a la iniciativa, Insulza adelantó: “Diría que va a venir con impuestos, topes máximos y algunos cierres constitucionales para que no se vuelva a repetir esta situación”.

También se refirió al cuarto retiro el vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), pues en radio Pauta indicó que no le gusta el proyecto y señaló que su voto dependerá de los cambios que se hagan: “El cuarto retiro se ha transformado en un tema comunicacional electoral. Yo tengo una opinión, creo que no es necesario, no me parece que sea lo más adecuado ni mucho menos”, explicó.

Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre (RD), dijo que va a votar a favor de la idea de legislar, ”y al mismo tiempo espero que las indicaciones que presentamos como Apruebo Dignidad en la Cámara de Diputados y que fueron declaradas inadmisibles, hoy sí tengan espacio en el Senado, para hacer viable este proyecto, para sacar una legislación responsable y que al mismo tiempo tenga los votos”.