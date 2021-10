Sin Girardi y sin Montes: el incierto escenario que enfrenta Nuevo Pacto Social en la senatorial de la Región Metropolitana

Sin los emblemáticos senadores Guido Girardi (PPD) y Carlos Montes (PS) -que tras 28 y 32 años, respectivamente, no estarán en la papeleta del 21 de noviembre por la ley que puso límite a la reelección-, los candidatos que compiten al Senado en la lista de Nuevo Pacto Social tienen un complicado desafío.

A 41 días de las elecciones, ninguno de los seis candidatos inscritos que compiten por los cinco escaños que se juegan en estas parlamentarias corre como favorito.

Hasta ahora los sondeos advierten un incierto escenario para la expresidenta de Horizonte Ciudadano Paulina Vodanovic (PS) que compite junto a la excandidata a la alcaldía de Providencia, Verónica Pardo (cupo PL); para los DC Gabriel Silber y Eugenio Ortega y para la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, que va junto a Alberto Pizarro.

Hasta ahora, la ventaja la tienen las cartas de Apruebo Dignidad. La excandidata a gobernadora Karina Oliva (Comunes) corre como puntera, aunque amenazada por la irrupción de Fabiola Campillai, emblemática víctima del estallido social.

Pese a todo, la coalición Nuevo Pacto Social aspira a quedarse con al menos uno de los cinco cupos, y en las cuatro semanas que quedan para la elección los candidatos harán sus últimos esfuerzos para quedar como cabeza de serie de su lista.

Por separado, calculan que si cada uno logra sumar un 2%, la lista lograría un 12%, suficiente para que quien obtenga más votos se quede con un escaño. Sin embargo, tanto las últimas encuestas en manos de los comandos como las proyecciones de analistas dejan en sexto lugar a este bloque, con bajas posibilidades de pelear un cupo.

Las nuevas cartas

Hasta el día de la inscripción de candidatos, Paulina Vodanovic, iba a competir al Senado por la Cuarta Región. Un enroque de última hora de la mesa de Álvaro Elizalde -que privilegió ir con duplas en el sur- la dejó en la RM, con el desafío nada fácil de mantener el cupo de Montes, que lleva un período en la Cámara Alta y seis períodos consecutivos como diputado desde 1990. En la última elección logró ser electo por Santiago Oriente con un 21,6% de votación.

Montes ha apoyado a la exdirectora de la fundación de la expresidenta Michelle Bachelet, facilitando su llegada a las bases PS y a las organizaciones sociales que lo apoyan desde hace años. Sin embargo, la abogada ha tenido matices con el parlamentario, particularmente en lo relativo al cuarto retiro de los fondos de pensiones. Montes -hasta ahora- está en contra de la medida, mientras que Vodanovic hace unos días emplazó públicamente a los parlamentarios de su partido a apoyar el proyecto.

Vodanovic también ha buscado el apoyo de los alcaldes socialistas de la Metropolitana. Se ha reunido en público y en privado con los seis jefes comunales de la zona que pertenecen al PS para pedir apoyo. La última cita fue con Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, quien le dio su apoyo en redes sociales.

La abogada cree que su principal contendor dentro del pacto es el DC Gabriel Silber, quien confía en su trayectoria como diputado reelecto en dos ocasiones. En el periodo vigente, salió electo por el distrito 9 de la Región Metropolitana, uno de los más populosos integrado por comunas como Maipú y Estación Central. Con 29.205 votos, obtuvo la segunda mayoría (6,89%).

Silber precisa que en las encuestas ostenta el mayor grado de conocimiento dentro de la lista en la Región Metropolitana. Sus cuentas indican que el bloque obtendría el 12% y que si bien Campillai podría ser la más votada, no lograría un cupo al Senado por el sistema de conteo proporcional.

Su campaña se ha centrado en recorrer el anillo urbano, pues indica que su compañero de subpacto, Eugenio Ortega (DC), se está desplegando en la zona rural.

Silber se ha desplegado en la zona sur formando dupla con su reemplazante en el distrito 8, el exministro Alberto Undurraga (DC). La semana después de las Fiestas Patrias fue acompañado por la candidata presidencial de su partido, la senadora Yasna Provoste, con quien bailó cueca en varias visitas, tanto en Maipú como en Puente Alto.

Mientras tanto, en el PPD, Girardi, quien no podía repostularse, está acompañando a la candidata del partido, Natalia Piergentili. La semana pasada estuvieron en Conchalí, en la feria persa de Zapadores. “Ella es mi candidata, es supercapaz, preparada, tiene un perfil y liderazgo para este tiempo”, asegura el senador al hablar de quien fue su jefa de campaña en su segunda contienda senatorial y que luego se coronó presidenta del PPD.

En esa calidad, la exsubsecretaria decidió asumir el desafío de postularse al Senado luego de que el candidato que el PPD venía preparando hace tiempo, Francisco Vidal, declinara dar este paso decisivo. “Ella adoptó una decisión altruista y está haciendo un trabajo gigantesco porque no tenía entre sus planes ser candidata. La situación no está fácil porque no hay muchos recursos y todo el mundo anda enmascarado, lo que impide un mayor contacto que es clave en estos procesos”, explica Girardi que ha enfrentado cinco contiendas y en cuatro de ellas ha resultado primera mayoría.

No solo la acompañará a algunos lugares, sino que también dos personas de su equipo territorial están colaborando con Piergentili: Emerson Segovia y Patricio Muñoz.

Los aportes de esta lista son bastante exiguos. De acuerdo al registro del Servel, hasta el 1 de octubre, solo dos candidatos habían obtenido alguna donación: Vodanovic figuraba con un monto por $ 782.700, y Eugenio Ortega, por $ 200.000.