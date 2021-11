Una Cámara con sorpresas y sin mayoría para el futuro Presidente

En los distintos sectores políticos reconocen que los resultados de la elección de diputadas y diputados de este domingo fueron sorpresivos. Algunos partidos y bloques esperaban lograr más escaños y otros esperaban menos cupos de los que finalmente obtuvieron. Sin embargo, todos reconocen también que hay algo claro tras las cifras: ninguno de los candidatos presidenciales que pasaron a segunda vuelta – José Antonio Kast y Gabriel Boric- tendrán una Cámara Baja de mayoría para su futuro gobierno. Además, hay una fragmentación inédita y se suma la irrupción del Partido de la Gente, cuyo actuar resulta ser, por ahora, una incertidumbre.

Hasta el cierre de esta edición la alianza Apruebo Dignidad (Frente Amplio y el Partido Comunista) que respaldaba la candidatura de Boric alcanzaba los 37 escaños, muy por debajo de los hasta 55 diputados que algunos dirigentes se atrevían a decir que conseguirían antes de los comicios. En el bloque fue el Partido Comunista el que logró el mayor número de escaños (con 12) y con votaciones importantes como la que obtuvo la reelecta diputada Karol Cariola, sin embargo, el Frente Amplio en su conjunto obtuvo 25 diputados- había obtenido 20 parlamentario en 2017-, ahí Convergencia Social, el partido del abanderado presidencial, con 9 diputados se convirtió en la colectividad más fuerte.

En el bloque reconocen que las cifras no fueron las esperadas y responsabilizan, entre otros factores, a lo ocurrido con Karina Oliva (Comunes) en la última semana como una de las claves para la menor votación.

En tanto, el Nuevo Pacto Social, superó sus expectativas. Si bien, su baja fue considerable pasó de 57 (2017) a 37, no fue una debacle total y todavía tendrán una fuerza importante en el próximo período legislativo. El Partido Socialista se mantuvo como la bancada más importante con 14 diputados (la más grande de la actual oposición). No obstante, son claves los 8 diputados que obtuvo la Democracia Cristiana, los 4 del Partido Radical, los 4 del Partido Liberal y los 6 PPD. Este grupo será clave en las definiciones de la centroizquierda y podrían obligar a Apruebo Dignidad a buscar puentes hacía posturas más moderadas.

La suma de ambos sectores (Apruebo Dignidad y Nuevo Pacto Social) no alcanza para una mayoría simple – esto especulando de que haya chances de conversaciones entre ambos bloques-, entonces resulta clave también tender puentes hacia figuras independientes como las que representan Carlos Bianchi o sectores como el Partido Humanista liderada por Pamela Jiles.

En la otra vereda, la Fuerza Social Cristiana que respaldó la candidatura de José Antonio Kast obtuvo, hasta el cierre de esta edición, lograba 15 escaños. La cifra no es menor si se toma en cuenta que en los comicios de 2017 este sector no tenía parlamentarios (solo Harry Jurgensen y Cristóbal Urruticoechea durante el actual período legislativo habían optado por sumarse al Partido Republicano). Es una fuerza inédita que se suma al hemiciclo. No obstante, está lejos de ser una mayoría para tener gobernabilidad en un futuro gobierno.

Debido a lo anterior, de convertirse en Presidente, José Antonio Kast deberá sí o sí tender puentes hacia Chile Podemos Más. Esta alianza alcanzó, hasta el cierre de esta edición, 53 escaños (25 RN, 23 UDI, 4 Evopoli y un PRI). Si bien es una merma importante de parlamentarios, un probable bloque con el Partido Republicano los hará tener poder de veto en la votación de leyes con altos quórum. Al contrario, requerirán otros puentes para aprobar proyectos de ley y reformas.

Es aquí donde aparece la mayor sorpresa de la jornada: el Partido de la Gente, la colectividad detrás del candidato presidencial Franco Parisi. La naciente tienda, con casi el 70% de las mesas escrutadas, lograba 6 escaños. Estos nuevos diputados serán clave para conseguir algunos quórum en votaciones legislativas. Si bien muchos especulan que estos votos podrían sumarse a la centroderecha para algunos proyectos o reformas, viendo los nombre de quienes resultaron electos (entre ellos el exdiputado Gaspar Rivas) no hay claridad aún de hacía donde podrían inclinar la balanza.

Con todo, uno de los datos no menores es que casi dos tercios de la nueva Cámara de Diputadas y Diputados serán parlamentarios que no están en la actual período legislativo, lo que significa una renovación casi inédita desde el regreso a la democracia.