¿Vuelve la bicameralidad a Perú? Comisión del Congreso respalda medida

Desde hace meses que la discusión sobre un retorno a la bicameralidad en Perú ha estado presente en distintas esferas del mundo político. En esa línea, la Comisión de Constitución del Congreso dio ayer el primer paso para concretarlo.

Según informó el diario El Comercio, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó este martes por mayoría un predictamen de reforma constitucional que establece el retorno al sistema parlamentario bicameral; es decir, que a partir de 2026 el Poder Legislativo tenga nuevamente diputados y senadores. Ahora esta iniciativa que restablece el Senado en el sistema parlamentario deberá ser analizada y evaluada por el pleno

El documento, aprobado por 13 votos a favor, cinco en contra y una abstención, contempla modificaciones a unos 50 artículos de la Carta Magna, así como la inclusión de dos nuevos artículos, detalla el periódico. Por ejemplo, se pasa de 130 congresistas a tener un mínimo de 130 diputados y un total de 60 senadores por un período de cinco años, cuya elección se da mediante un proceso establecido por ley. También se da la posibilidad de que los parlamentarios puedan buscar su reelección por un período más.

Otro de los cambios destacados se refiere a que el Presidente de la República estará facultado para disolver solo la Cámara de Diputados si esta ha censurado o negado su confianza a tres Consejos de Ministros, una fórmula con la que se retorna a lo que establecía la Constitución de 1979, apunta El Comercio.

Representantes de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular, Somos Perú y Alianza para el Progreso respaldaron la medida, mientras que Perú Libre y Cambio Democrático se opusieron

El diario La República sostiene que el objetivo de la mayoría de las bancadas sería aprobar la reforma de forma rápida este mes y ratificarla en la nueva legislatura que se inicia en julio, sin un debate amplio y sin someter los cambios sustanciales a un referéndum ciudadano.

Durante el debate del anteproyecto se recordó que la ciudadanía rechazó la bicameralidad y la reelección parlamentaria en el referéndum de 2018, recordó El Comercio.

Los requisitos para ser diputado son los mismos que se solicitan para ser congresistas. En tanto, para ser candidato a senador se pide ser peruano de nacimiento, haber cumplido 35 años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio. También se pide experiencia de cinco años en el sector público o privado “o haber ejercido un cargo de elección popular”.

La iniciativa también propone eliminar la no reelección parlamentaria: “Los senadores o diputados pueden ser reelegidos en el mismo cargo de manera inmediata, solo por un período adicional”.

El Presidente de Perú, Pedro Castillo, se dirige al Congreso un día después de que los legisladores votaron para iniciar un proceso de juicio político en su contra, en Lima, el 15 de marzo de 2022. Foto: Reuters

También, se plantea que el senador o diputado que sea nombrado ministro sea sustituido por el congresista de reemplazo durante el lapso que el parlamentario permanezca en el Ejecutivo.

El anteproyecto también contempla un fortalecimiento al Parlamento. Por ejemplo, la Constitución vigente de 1993 no contempla la opción de que el Congreso pueda formular denuncias constitucionales contra los titulares de los organismos del sistema electoral.

Los parlamentarios no pueden promover denuncias por infracción constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ni el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ni quien dirige el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Sin embargo, la reforma sobre la bicameralidad modificaría el artículo 99 de la Constitución para acusarlos.

La República indica que la iniciativa tiene origen en tres anteproyectos, lo que se han ido debatiendo, hasta llegar a la instancia de este martes.

En una columna publicada por el diario El Comercio, el politólogo Fernando Tuesta señala que “si bien el dictamen de la Comisión de Constitución es un avance, no solo comete un error garrafal al consignar el número de congresistas en la Constitución, sino que el diseño del origen de la cámara de senadores redobla este error”.

De los 64 senados que existen en el mundo, explica el cientista político, un tercio de los países, en donde se encuentran la mayoría de las democracias más consolidadas, se observa que, en 23 casos de ellos, los senadores son elegidos de manera directa, en 30 de manera indirecta y en el resto, mediante una combinación de ambas modalidades.

Entre aquellos que se elige de manera directa, Colombia es el único país que escoge -aparte de las circunscripciones especiales- a sus senadores por circunscripción única. En el caso del Senado, la representación debe nacer de la división política administrativa. Esto permitiría que no exista región sin representación, como ocurre en Colombia. Lo aconsejable, además, es que las unidades representadas (región/departamento) tengan el mismo número de escaños, dos o tres, como ocurre en Argentina, Bolivia, Brasil, España, Estados Unidos o Suiza, entre otros.

“En consecuencia, se debe garantizar que los ciudadanos estén, en términos poblacionales y territoriales, adecuadamente representados. Pero una doble y distinta representación aporta algo más. Contribuye al balance de poderes entre cámaras. Por ejemplo, si un partido logra una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, como ocurrió en el Perú en los períodos 1980-1985 y 1985-1990, difícilmente lo tendrá en senadores, lo que contrapesa el poder de un solo partido. Por eso, si ya tuvimos un mal diseño de Parlamento unicameral, no debemos hacer lo mismo con un Parlamento bicameral”, indicó.

Patricia Juárez, legisladora de Fuerza Popular y presidenta de la Comisión de Constitución, dijo a El Comercio que espera que el debate sea “lo más extenso posible”, pero subrayó que dependerá de “cuándo se llegue a consensos”. “Si se puede aprobar en esta legislatura, en buena hora. Pero si no se puede, porque no hay consensos, ni modo, tiene que ir a la siguiente”, manifestó.

Entre los aspectos de mayor discusión, Juárez incluyó la delimitación de las funciones de cada cámara, el número de miembros, el presupuesto que demandarían ambos cuerpos legislativos y otros. “Creemos que la profesionalización de la política no tiene por qué perturbar a nadie, que debe haber una mejor clase política. Eso se logra con la experiencia. En este Congreso estamos sufriendo la inexperiencia de los congresistas, me incluyo (…) Por qué una persona no puede estar en el Congreso más de una vez y luego de ser diputado llegar a ser senador; creemos que la experiencia es importante y, además, vamos a empezar a partir del principio de buena fe”, dijo al defender la reelección.