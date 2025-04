El primer paso para reformar el sistema político

La Comisión de Constitución del Senado despachó a sala el proyecto que busca introducir cambios al sistema político, particularmente en lo referido a reducir la atomización de partidos que hoy se observa en el Congreso, así como desincentivar las prácticas de discolaje y por esa vía fortalecer el rol de las colectividades políticas. Múltiples voces han reconocido que sin introducir cambios que reparen nuestro sistema político y por esa vía facilitar los grandes acuerdos, el país seguirá entrampado y muy a merced de aquellos sectores más polarizados, lo que tiene un costo altísimo para el país.

Entre los principales contenidos de la iniciativa se cuenta un umbral de elegibilidad, de modo que solo los partidos que alcancen al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la elección de diputados -en forma excepcional este umbral será del 4% para la elección de 2025- tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en dicha cámara. Dicha regla no se aplicará a las colectividades que tengan escaños suficientes para sumar como mínimo ocho parlamentarios, entre los electos y aquellos senadores que continúen en ejercicio. También se contempla la pérdida del escaño en el caso de aquellos parlamentarios que renuncien al partido por el cual fueron electos, una práctica que se ha hecho habitual en los últimos años y que en parte ha contribuido a esta enorme fragmentación y pérdida de disciplina.

En la actualidad son 17 los partidos que tiene representación en la Cámara de Diputados, un número a todas luces excesivo y donde difícilmente todas estas colectividades son representativas de grandes corrientes de pensamiento en el país. Contar con menos partidos, más grandes y disciplinados es un primer paso para comenzar a reparar el sistema político, y en ese orden de cosas la instauración de un umbral resulta una fórmula que contribuye a dicho objetivo.

Pese a que se suponía que existía un amplio consenso entre las distintas fuerzas para impulsar un acuerdo en esta dirección -de hecho, en el segundo proyecto constitucional la Comisión Experta había logrado consensuar una reforma muy similar a la que se ha propuesto en el Senado-, con el tiempo las cortapisas se han hecho evidentes. Es valorable que un partido como Evópoli, que bajo las nuevas reglas podría desaparecer, aun así apoye estos cambios. En cambio, la mayor parte de los partidos “chicos” -tanto de oposición como gobierno-, pero también fuerzas más grandes como el PC o el Frente Amplio, ahora estén trabando un acuerdo, anteponiendo sus propios intereses antes que el bien del país y abriendo la incógnita de si una reforma logrará ser aprobada. El Ejecutivo, bajo el pretexto de que en el Cámara de Diputados no hay suficiente consenso en la propuesta de los senadores, también ha desconcertado con sus propias indicaciones, eliminando el umbral o reintroduciendo las órdenes de partido, lo que fue rechazado en la Comisión de Constitución.

Es un hecho que la reforma propuesta desde la Cámara Alta no es una bala de plata para resolver los problemas de fondo de nuestro sistema político -hay una serie de ámbitos que no se tocan en esta reforma, como por ejemplo los pactos electorales-, pero si no se empieza al menos por este primer paso, será una materia del siguiente Congreso, y en la medida que se allane a reformar sus efectos plenos recién podrían verse en ocho años más.