Los alcances del viaje presidencial a China

Está previsto que el viernes el Presidente de la República parta rumbo a Asia, para efectuar una gira a Japón y China. La visita a este último país es lo que ha generado más expectación, debido al complejo contexto internacional en que tiene lugar, particularmente por el hecho de que China y Estados Unidos se encuentran en medio de una intensa guerra tarifaria, desatando fuertes tensiones a nivel global.

A su vez, en el plano interno también se han producido en el último tiempo una serie de contingencias que tocan los intereses chinos. Por de pronto, hay una controversia en relación con un proyecto astronómico que buscan impulsar la Universidad Católica del Norte junto al Observatorio Astronómico Nacional de China, el cual ha sido objetado por el gobierno de Estados Unidos, ante temores de que dicha plataforma pueda tener un uso dual que afecte intereses norteamericanos. El gobierno chileno ha puesto en revisión dicho proyecto, con el fin de analizar si se ajusta a la normativa nacional. Por su parte, el ataque de características terroristas a la central Rucalhue, en la Región del Biobío -que está en plena construcción, y donde están comprometidos capitales chinos-, motivó una dura crítica de la embajada china, considerando que fue destruida una gran cantidad de maquinaria. El embajador señaló que el gobierno de Chile se comprometió a compensar legalmente los daños sufridos por la empresa, mientras que el ministro de Seguridad Pública indicó que los subcontratistas afectados podrán acceder al fondo de reparación de víctimas de la violencia rural.

No debe extrañar entonces que la visita del Mandatario a China -la segunda que realiza durante su mandato- será observada con especial atención, particularmente porque se enfrentará con el reto de conjugar hábilmente tanto los intereses estratégicos con el país asiático, como con Estados Unidos, donde cualquier paso en falso puede traer inesperadas repercusiones.

En ese orden de cosas, los temas que previsiblemente se podrían levantar durante la gira deben ir cuidadosamente preparados desde acá, porque de lo contrario podrían poner al Mandatario en una situación particularmente complicada. Resulta evidente que no puede haber margen para la improvisación, y es tarea de la Cancillería asegurar que algo así no suceda. El jefe de Estado no ha ocultado sus críticas a la administración Trump, pero en un contexto donde Chile se encuentra negociando su propia situación arancelaria con el gobierno de Estados Unidos, es fundamental actuar con especial prudencia. El mismo predicamento debe aplicarse en lo relativo a las inversiones extranjeras en nuestro país, donde es importante mantener el principio de que no habrá situaciones de privilegio o excepciones, rigiéndose estrictamente según lo que la ley establece.

Hay voces que han hecho ver que esta gira presidencial podría anticipar un posible ingreso de Chile al BRICS -un bloque político-económico que entre otros países integran China y Rusia-, tomando en cuenta que además el Mandatario asistirá a la cumbre que se realizará próximamente en Brasil. No son claras las ventajas de que nuestro país se incorpore a dicha asociación -un viejo anhelo de algunos sectores de la izquierda chilena-, pero cualquier decisión al respecto requiere en todo caso de un debate amplio, y no parece esta la oportunidad para empezar a zanjarlo.