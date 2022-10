630 millones de euros: filtran el contrato de Mbappé con el PSG, el más grande en la historia del deporte

Una teleserie fue la que se formó en torno a Kylian Mbappé en junio de este año. El atacante francés finalizaba su contrato con el Paris Saint-Germain el 30 de dicho mes y era libre de negociar con cualquier otro club. El día estaba consignado hacía meses por el Real Madrid, equipo que parecía correr con ventaja para hacerse con los servicios del galo.

Todo indicaba que el futbolista recalaría en tierras madrileñas para firmar con los Merengues, sin embargo, la historia dio un vuelco y el futbolista de 23 años terminó ampliando su contrato con el cuadro parisino.

En esa línea, durante la presente jornada han salido nuevos antecedentes del acuerdo que firmó el delantero con club estado. El diario francés Le Parisien consignó que Mbappé estiró su estadía con el PSG, por dos temporadas y una más opcional, a cambio del contrato más alto en la historia del deporte.

Mbappé es el goleador del PSG en la presente temporada. REUTERS/Gonzalo Fuentes.

Detalles del contrato

En caso de cumplir con los tres períodos (hasta junio de 2025), el francés cobrará un total de 630 millones de euros, cifra que está fraccionada. Según lo señalado por el reconocido sitio europeo, que desglosó lo firmado por ambas partes, el atacante firmó a cambio de 72 millones de euros brutos por temporada. Además, una serie de bonos estirarían los números.

En caso de renovar, su firma le podría significar 180 millones de la divisa europea (dividido en tres cuotas). Los otros tres bonos serían por concepto de fidelidad. Si no parte en 2023, percibirá 70 millones; si no lo hace en 2024, cobrará 80 millones; y si no lo hace en 2025, recibirá 90 millones. Números absolutamente estratosféricos.

Mbappé en la previa del duelo entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marsella. Foto: REUTERS/Stephane Mahe

El más grande de la historia

Posterior al anuncio de su renovación con el Paris Saint-Germain, el delantero aseguró que el contrato no estaba ligado específicamente al dinero y que se quedaba en la capital francesa por otros motivos. En contraste, no existe ningún otro acuerdo de esta magnitud en la historia del deporte, lo que hace sospechar que las cifras algo tuvieron que ver.

Los números superan ampliamente a los de Lionel Messi, quien ostentaba el acuerdo más alto hasta la fecha. El argentino, en su última renovación con el Barcelona (2017), aseguró un total de 555 millones por cuatro años.

Según también detalló el medio galo, el resto de contratos que cierran el top son los de Patrick Mahomes con los Kansas City Chiefs, Floyd Mayweather Jr. con la cadena de televisión Showtime y Mike Trout con los Angeles Angels.

El mariscal de campo ganó 510 millones de euros en 2010 al firmar por diez años. En tanto, el boxeador estadounidense se hizo con 456 millones de la divisa europea en 2013 (con una conversión realizada el 22 de octubre de este año), a cambio de seis peleas transmitidas por el canal. Mientras que el beisbolista aseguró 432 millones en 2019, al acordar un contrato por 12 años, respectivamente.