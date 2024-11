A pesar de las malas decisiones de su escudería, Max Verstappen busca el tetracampeonato de la Fórmula 1 en Las Vegas

Al mismo tiempo en que Verstappen superaba con autoridad a Esteban Ocon y se apoderaba de un impensado primer lugar, Lando Norris pasaba de largo en la curva uno de Interlagos y quedaba en el séptimo puesto, en una de las imágenes más importantes de la temporada. El piloto neerlandés de Red Bull dio una clase de cómo hay que manejar con lluvia en Brasil y se quedó con la carrera pese a arrancar en la posición 18. Por contraparte, su rival de McLaren, que había ganado la pole, no pudo aprovechar una oportunidad de oro para atacar el liderato, pese a tener un mejor auto que su rival. Ahora, en Las Vegas y a falta de otras dos carreras, Max tiene la chance de una nueva corona, la cuarta de forma consecutiva.

No cabe duda de que el nacido en Hasselt es el mejor piloto de la actualidad. En 2021 rompió el reinado Lewis Hamilton y desde ese año nadie lo ha podido detener. Con sus tres campeonatos de Fórmula 1 ya igualó a históricos como Ayrton Senna y Niki Lauda, y de ganar este domingo va por el registro de cuatro títulos que ostentan Alain Prost y Sebastian Vettel, este último justamente a bordo de la escudería austriaca.

¿Qué necesita Verstappen para coronarse en Estados Unidos? Actualmente posee 393 puntos en la tabla, 62 más que Norris, su más cercano perseguidor. Con esto, al neerlandés le sirven una serie de combinaciones para obtener la cuarta, como ganar en Las Vegas, terminar por delante del británico o incluso finalizar por detrás de él, pero sólo por un puesto de diferencia y, en algunos casos, quedándose con la vuelta rápida.

Con estos datos, los asistentes al evento que se corre cercano al icónico hotel Caesars Palace podrían ver un acontecimiento histórico. Sin embargo, para que eso ocurra, el hombre de Red Bull debe superar las 50 vueltas y los 6,201 kilómetros de longitud que tiene el circuito, con 17 curvas y dos zonas de DRS.

Un error insólito

No obstante, un error impensado le colocará más pimienta a la definición. El equipo Red Bull escogió para esta competencia un alerón trasero equivocado para montar en el RB20 de Max y de Sergio Pérez, con más drag que sus rivales, algo que les ha provocado ser más lentos en las rectas, en las que han perdido seis décimas en las prácticas de este viernes.

Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

El neerlandés deberá lucha contra sus oponentes y contra las graves fallas de su propia escudería. Aunque antes de enterarse de este error, ya era cauto en sus declaraciones al momento de analizar sus probabilidades de coronarse este domingo: “De momento es difícil de decir, porque si miras las últimas carreras en seco, no teníamos el ritmo, no es porque ganáramos en lluvia en Interlagos y de repente todo se haya arreglado y todo parezca genial. El campeonato aún no está decidido y ahora hay que sumar puntos”.

Para Verstappen, los antecedentes indican que hay otras escuderías que pueden ser más rápidas en Las Vegas: “En las últimas carreras, McLaren ha sido el más rápido, pero el año pasado, Ferrari fue muy, muy veloz aquí. Cada temporada puede ser un poco diferente”.

McLaren, Ferrari y Red Bull siguen en la lucha

En el Mundial de Constructores la pelea es mucho más cerrada. McLaren figura en la primera ubicación con 593 puntos, seguidos de Ferrari, que hace algunas jornadas tomó esa posición y ahora alcanzó las 557 unidades, mientras que el tercer puesto es para Red Bull con sólo 13 puntos menos que los italianos.

Las Vegas representa una gran oportunidad para la escuadra de Maranello, quienes, antes de Brasil, venían de grandes actuaciones en México y Austin. Charles Leclerc y Carlos Sainz tienen la oportunidad de darle al equipo un título que no consiguen desde 2008.

Incluso el mismo Verstappen, rival directo en el campeonato de Constructores, los coloca como candidatos a ganar este domingo: “Normalmente, en este tipo de pistas, Ferrari es siempre muy rápido con las grandes frenadas y curvas de 90 grados”.