“A Zavala y Ormazábal se les entró el agua al primer piso”: el crudo relato de las horas de angustia de los jugadores de Curicó durante el temporal

Los estragos del sistema frontal que azota a la zona centro y sur del país saltan a la vista. Miles de personas vieron con impotencia cómo el agua se metía dentro de sus hogares, producto de la crecida de ríos, canales y esteros por la gran cantidad de precipitaciones. Es el caso de los jugadores de Curicó, quienes vieron la cara más dura del temporal. Así lo relató el portero Fabián Cerda.

En conversación con radio ADN, el meta relató las difíciles horas que vivió. “Gracias a Dios no entró el agua a mi casa. Me acosté a las seis de la madrugada pensando en que no se inundara. Por lo que me dijo el dueño de la casa, porque yo arriendo ahí, iba a mandar a arreglar el drenaje del agua”, comentó.

“Con mi mujer y un par de amigos pudimos sacar el agua del patio. Evitamos que pasara a la casa. Yo vivo cerca del estero (Guaiquillo). En el verano fuimos con mis hijos a pasear. Era chico, pero con estas dos lluvias creció muchísimo. No sé si es problema de la municipalidad o de la constructora por haber construido ahí”, continuó.

En ese sentido, el exjugador de la UC la sacó barata, no así otros de sus compañeros. “Estamos poniendo el pecho a las balas. Nosotros somos tres jugadores los que viven en Zapallar, donde es lo peor que ha pasado con las lluvias. Vivo yo, Cristián Zavala y Matías Ormazábal, quienes han sido los más afectados, y que tengo entendido fueron desalojados porque el agua se les entró al primer piso”, reveló.

Desventaja deportiva

Las condiciones para entrenar no han sido las mejores, debido a la emergencia. “La cancha sintética que tenemos se inundó toda. Ayer (lunes) hicimos trabajo de gimnasio y los arqueros practicamos algo, pero muy poco, porque había mucha agua. Lo preocupante es que no para de llover y hay mucho viento”, afirmó.

En ese sentido, Cerda hizo un llamado a la ANFP para reprogramar el próximo encuentro. “En las condiciones que estamos nosotros es una desventaja deportiva. No hemos dormido bien y hoy (martes) no pudimos entrenar. Para mí se debería suspender el partido con O’Higgins. Creo que es lo más óptimo”, pidió.