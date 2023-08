Bruno Barticciotto se mete de lleno en la guerra entre los agentes y Fernando Felicevich

Bruno Barticciotto está en el centro de una disputa intensa. El gremio de los agentes, que preside José Luis Carreño, las emprendió contra Fernando Felicevich, el representante que cerró su llegada a Talleres de Córdoba, donde ya entrena hace varios días. Acusa al intermediario de entrometerse en una negociación que habían iniciado otros emisarios.

El delantero fija su postura. Entra de lleno en la pelea y se pone del lado de quien guía actualmente sus intereses. Lo hace a través de dos historias de Instagram en las que publica una extensa declaración con la que persigue aclarar la situación.

Punto por punto

Barticciotto aclara, punto por punto, las discrepancias. “No tengo contrato con la agencia Altius desde hace varios años. Firmé uno a los 14 años, nada más. Y nunca firmé con la agencia Trading Sports”, precisa. Prosigue: “Hace siete y ocho meses me junté con ellos y les comenté que sentía que no podían llevar mi carrera de la forma que quería y que mi intención era trabajar con Vibra (yo llamé a Vibra). Igualmente estaba viendo la opción para que de alguna forma ellos ganen algo conmigo. Así, enviaron una propuesta inaceptable y les dije que era muy difícil hacerlo de esa forma”, consigna.

Ahí se rompe la relación. “Les dije que se comunicaran directamente con Vibra para resolver el tema y de ahí nunca más se comunicaron conmigo ni con Vibra”, enfatiza.

La relación con la empresa de Felicevich es de “hace varios meses”, explica. “Desde entonces, ellos han estado en cada detalle y han hecho un excelente trabajo conmigo, dándome las herramientas para seguir creciendo y trabajando de la forma que quería. Fernando, Daniel, Sebastián y todo el equipo de la agencia se hicieron cargo del traspaso hacia Talleres”, puntualiza.

El comunicado de Bruno Barticciotto.

Explicación y elección

La exposición de Barticciotto continúa con la justificación del cambio de agencia. “Fui directo y me junté en un café a comentar todo lo que sentía, que simplemente no estaba conforme y que veía que los clubes que ellos manejaban, en las ligas y clubes en que estaban, no iban con mis pretensiones”, sostiene.

Luego, se refiere, otra vez, a Vibra. “¿Por qué elegí Vibra? Porque es la agencia de futbolistas más destacada en la historia del país, porque es la única empresa que lleva jugadores a Europa a ligas competitivas y, además, porque tenía muy buenas referencias de mis compañeros.