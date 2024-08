Acabaron sancionados: la accidentada presentación del Huevo Acuña como refuerzo de River Plate

River Plate se refuerza pensando en el segundo semestre en el fútbol argentino y en la Copa Libertadores. En las últimas horas informaron la incorporación de un campeón del mundo con la albiceleste en Qatar 2022: se trata del lateral izquierdo Marcos Acuña, quien en Europa destacó en clubes como Sporting de Lisboa y Sevilla.

En el elenco Millonario quisieron ser creativos para su presentación, pero esto les trajo una insólita consecuencia. A las 14..41 horas de este martes cambiaron la foto de perfil de su cuenta en X. La imagen contenía un huevo, mismo apodo con el que conocen a Acuña, todo con el fin de jugar con sus fanáticos por este fichaje bombástico. El posteo fue acompañado con las siguientes palabras: “En minutos recuperaremos nuestra foto de perfil habitual, disculpe las molestias ocasionadas”.

Lo que en River Plate no sabían, o no recordaron, es que al efectuar esta modificación el club perdió la verificación en esta plataforma. De hecho, no podrán volver a cambiar la imagen en 48 horas, y todavía en esa red social permanece la foto en de un huevo. Un error insólito.

El detalle no es menor, puesto que en la red que es propiedad de Elon Musk, el elenco banda sangre cuenta con 5,8 millones de seguidores, y el posteo que provocó la sanción pasó los 50 mil ‘me gusta’.

Lo presentaron igual

A pesar de esta accidentada tarde, Acuña igual fue presentado casi dos horas después como nueva incorporación en todas las plataformas digitales de la institución, con un video en el que se destacan su condición de campeón del mundo con Argentina.

Desafíos inmediatos

El equipo de Paulo Díaz tiene grandes desafíos por estos días. Este miércoles afrontarán la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores en casa ante Talleres. Cabe destacar que en la ida, con gol del chileno, vencieron por la cuenta mínima.

Además, la situación en la Primera División de ese país no pinta fácil: marchan en el noveno lugar con 16 unidades, con 11 encuentros ya disputados.