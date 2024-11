Adriano sorprende y organiza partido de despedida con un chileno en la convocatoria

Adriano vuelve a hacer noticia. Ahora no por algo extradeportivo, como ha sido la tónica durante los últimos años. El Emperador sorprende organizando un partido de despedida. Pese a que su carrera finalizó en 2016, cuando jugaba en el Miami United, de la MLS, decidió que es el momento de ponerle el broche a una trayectoria que, en su momento, lo llevó a ser uno de los delanteros mejor cotizados del mundo. El brasileño pasa sus días en la favela Vila Cruzeiro, de Río de Janeiro.

El exariete, además, causa impresión al incluir a David Pizarto en su convocatoria. Fueron compañeros en el Inter de Milán y en la Roma (temporada 2010-11). En el listado también figuran nombres de la talla de Marco Materazzi, Iván Córdova, Nicolás Burdisso, Carlos Gamarra, Maxwell, Maicon, Julio César, Vagner Love y Zé Roberto. El partido se llevará a cabo el 15 de diciembre, nada menos que en el estadio Maracaná.

Adriano vive en las favelas y se emborracha constantemente.

Una estrella caída

Durante el último mes, Adriano volvió a las portadas. No por sus goles. Una imagen suya se viralizó. Estaba borracho en la favela donde vive. Semanas después del registro, el exdelantero rompió el silencio y publicó una emotiva carta donde explica las decisiones que lo han llevado a tener una vida lejos del alto rendimiento y reveló sus problemas con el alcohol. “No me drogo, como intentan demostrar. No estoy metido en el crimen, pero, por supuesto, podría haberlo hecho. No me gusta salir de fiesta. Siempre voy al mismo lugar de mi barrio, el kiosko de Naná. Si quieres conocerme, pásate. Bebo cada dos días, sí. (Y los otros días, también.) ¿Cómo llega una persona como yo al punto de beber casi todos los días? No me gusta dar explicaciones a los demás. Pero aquí va una. Bebo porque no es fácil ser una promesa que sigue en deuda. Y a mi edad, la cosa empeora”, escribió.

En su reflexión abordaba la presión que siente por ser una promesa incumplida. “¿Sabes lo que se siente al ser una promesa? Lo sé. Incluso una promesa incumplida. El mayor desperdicio del fútbol: yo. Me gusta esa palabra, desperdicio. No solo por cómo suena, sino porque estoy obsesionado con desperdiciar mi vida. Estoy bien así, en un desperdicio frenético. Disfruto de este estigma”, sostiene.

Quien alguna vez fue calificado como el sucesor de Ronaldo asegura que se siente tranquilo con su día a día. “Ahora lo ves por ti mismo. ¿Hay algo malo en cómo estamos pasando el rato aquí? No. Lamento decepcionarte. Pero lo único que busco en Vila Cruzeiro es paz. Aquí camino descalzo y sin camiseta, sólo con pantalones cortos. Juego al dominó, me siento en la acera, recuerdo mis historias de infancia, escucho música, bailo con mis amigos y duermo en el suelo. Veo a mi padre en cada uno de estos callejones. ¿Qué más quiero? Ni siquiera traigo mujeres aquí. Mucho menos me meto con chicas que son de mi comunidad. Porque sólo quiero estar en paz y recordar mi esencia. Por eso sigo volviendo aquí. Aquí soy verdaderamente respetado. Aquí está mi historia. Aquí aprendí lo que es la comunidad. Vila Cruzeiro no es el mejor lugar del mundo. Vila Cruzeiro es mi lugar”, cerró.