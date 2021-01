Agustín Farías (33) ha hecho de Palestino su casa. Llegó en 2015 y salió dos años después para sumarse al APOEL Nicosia, en el que duró un año. Jugó la Champions League y en su casa de Azul, en Argentina, su país natal, mantiene guardadas como verdaderos tesoros las camisetas que intercambió con Sergio Ramos y Luka Modric en ambos partidos por la fase de grupos de 2017. El registro de su momento soñado en el fútbol lo mantiene en su celular. “Tengo videos cortitos en el teléfono de cuando termina el partido y cruzo palabras con Ramos. Esos sí los he visto varias veces”, dice a La Tercera. Hoy aspira a volver a la Libertadores con Palestino. Mañana visita al líder.

¿Encontró en Palestino la regularidad que buscaba?

Ha sido un año raro. Estábamos con un cuerpo técnico, con el cual tuvimos resultados muy buenos, como la Copa Chile, la Libertadores, el torneo local. Y este año, post pandemia, no se nos dieron las cosas como queríamos. Cuando empezó la pandemia estábamos cuartos y de vuelta llegamos a estar penúltimos, que fue cuando deciden echar a Basay. La llegada del Coto trajo nuevos aires, que siempre pasa. Los entrenamientos salen mejor, la intensidad es aún mayor. También va acompañado por los resultados, que se fueron dando y hacen que el equipo crezca en confianza. Hoy nos convierten y tenemos la capacidad de poder revertirlo. Antes no teníamos eso.

En el medio lo acompañan Villanueva, Jiménez y Cortés, ¿el trabajo de recuperación se le hace doble?

A veces nos reímos en el camarín por lo mismo. Yo les digo “para ustedes es fácil, porque la tienen y cuando la pierden estoy yo nomás”, pero el riesgo que se corre cuando ellos tienen la pelota es mínimo, porque son más las cosas buenas que hacen que las que no. Sé que cuando ellos la agarran hacen diferencia.

¿Les pide que la tengan el mayor tiempo posible?

Es importante porque cuando ellos no la pierden me dan tranquilidad, porque puedo recuperarme. Y también para ellos mismos, porque cuando la pierden tienen que ocupar posiciones. Si bien no son jugadores de mucha presión, tienen la obligación de ocupar los espacios. Pero pierden muy pocas pelotas.

¿Rompe Palestino el paradigma de la edad?

Ya en los últimos años el fútbol ha cambiado. Antes con 35 años no jugabas más. Luis tiene 36 y es figura en todos los partidos. Qué hablar del Chéster, que si le ves el GPS corre 11 kilómetros. Creo que se puede. Los números lo dan así. Palestino tiene jugadores arriba de los 30 años y se puede competir todavía a esa edad. Yo me siento bien, espero seguir así. Vamos por buen camino.

¿Por qué no ha podido jugar en uno de los grandes?

Sinceramente, no sé por qué no he podido dar el salto. Me han vinculado y al final no se concreta nada. A veces me dicen que es por el cupo de extranjero. Es raro. He tenido temporadas buenas, se me vincula con los grandes y no se llega a nada. Es parte del fútbol. Yo sigo pensando en seguir mejorando. Algo más me queda por conseguir. Sigo entrenando pensando en eso.

¿Qué tan cerca está de ser chileno?

Debería estar casi listo. Inicié los papeles en junio. Ojalá que sea cuanto antes. Se pueden abrir puertas tanto al club como a mí.

¿Se ilusiona con jugar por la Selección?

Sin duda que sí. Me encantaría poder defender al país de mis hijos. No sé si pueda dar o no, pero si llega a haber una posibilidad, me encantaría pelearla. Más sabiendo el nivel de los jugadores que hay en la Selección. Sería un sueño. Vamos a ver. Como dije, algo más me queda por conseguir.