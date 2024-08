“Ahora hacen cinco goles y se van a Italia”: la dura crítica de Marcelo Salas a los jóvenes del fútbol chileno

Durante la última semana, Marcelo Salas sorprendió con sus críticas a los delanteros jóvenes que han aparecido en el fútbol chileno. “No me gusta hablar de un futuro Salas o Zamorano, nunca he hablado de esa forma. Pero, sí respondo con la verdad, no veo a nadie con esas condiciones para decir que puede ser el 9. Los chicos que tienen opción, no tienen continuidad. Conmigo paso que se veía un buen proyecto, me fui a Argentina y seguí creciendo, después en la Selección respondí. Uno va quemando las etapas”, disparó el Matador, en diálogo con Hey Social TV.

Sus dardos no se quedaron ahí y fue complementando su opinión con ejemplos. “Después de Iván y yo, se abrieron las puertas y fue más fácil emigrar, pero ya no queman etapas los jugadores. Pasa hasta el día de hoy. Ahora hacen cinco goles y se van a Italia. Puede ser un entrenamiento distinto, puedes aprender mucho, pero no juegas. Pasa un año, o dos, y después vuelves, y empiezas a jugar recién. Yo no digo que esté mal, si un chico está partiendo y puede asegurar su futuro con un gran contrato, dale, no creo que esté mal, pero tu parte deportiva no va a seguir evolucionando“, complementó el zurdo.

Marcelo Salas ostentó el récord de goleador histórico de la Roja por más de una década, hasta que lo superó Alexis Sánchez. Foto: Andrés Pérez

Lo cierto es que la opinión de Salas se suma a un pensamiento que ha ido apareciendo en más de un histórico. Por ejemplo, Alexis Sánchez, quien sigue vigente y ha vivido en carne propia la transición de la Roja desde los años de más éxito a los malos resultados del último tiempo, hace algunos meses realizó un crudo análisis de sus compañeros más jóvenes en la selección chilena. “Hoy en día en mi posición, como estoy ahora, en la Selección y en mi club trato de ayudar ¿Cómo puedo ayudar? Por ejemplo, hay muchos jóvenes en la selección, Darío Osorio, Marcelino (Núñez), (Lucas) Assadi. A veces soy exigente y los exijo a ellos, siempre constructivo”, dijo el Niño Maravilla, en una entrevista con Mark González.

El formado en Cobreloa, que ahora no podrá decir presente en la convocatoria de Ricardo Gareca producto de una lesión, aseguró que los jugadores nacionales tienen un proceso de entendimiento del juego más lento que los deportistas de otras latitudes. “Los comparo a ellos con Lautaro Martínez en el sentido de cabeza. A Lautaro en un entrenamiento le digo dos cosas y aprende rápido. Le digo, Lautaro, ciérrate un poco más, y listo. Al jugador chileno como que le cuesta un poco entender esas cosas, ahí estoy en la relación entre el argentino y el chileno, el argentino capta rápido”, comparaba.

Alexis Sánchez no podrá estar en la próxima fecha FIFA. Foto: Photosport

Se trata de un pensamiento que hace tiempo se ha hecho más latente. A finales de 2023, cuando anunció su retiro (luego volvió al fútbol profesional) Pedro Pablo Hernández realizó un análisis similar de lo que veía en el país. “Los chicos piensan que acá las cosas son más fáciles, creen que por jugar bien al fútbol deberían estar en primera división y mantenerse. Y los que están en un club grande y generan fama, se conforman con eso. Me gustaría que puedan cambiar ese pensamiento, la vida es mucho más dura de lo que uno piensa, el fútbol no es tan fácil como ellos creen“, dijo el Tucu a radio ADN.

“No puedo creer que haya jóvenes que primero piensen en la plata y luego desaparecen. El ritmo que hay en Europa es más duro y te da el nivel para competir en la selección chilena. Cuando estuve en España, sabía que si no jugaba, no podía ser parte de la Roja, porque el ritmo que me daba esa competición me preparaba para estar en la Selección”, agregó.