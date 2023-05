Alarma en el Marsella: Alexis Sánchez abandona la cancha por lesión

Igor Tudor se preocupa. El Olympique de Marsella pierde a su máxima figura, en un duelo clave. El cuadro portuario sufre por la lesión de Alexis Sánchez, que abandonó obligado el campo de juego, en el choque ante el Lens. El Niño Maravilla había sido de los más activos en la primera parte. Incluso le anularon un gol, en una jugada muy polémica, cuando el encuentro iniciaba.

De acuerdo a lo informado por el medio RMC Sport, el Niño Maravilla salió por un golpe en los isquiotibiales. En su reemplazo, el técnico dio ingreso a Vitinha. A cuatro fechas del cierre de la Ligue 1, los focenses no saben si la complicación del formado en Cobreloa le impedirá estar en los próximos partidos. En la jornada siguiente, el Marsella recibe a Angers. El duelo está programado para el 14 de mayo.

En el primer tiempo, el Marsella vio como sus aspiraciones se complicaban justo antes de irse al descanso. A los 42′, Seko Fofafa abrió la cuenta para el local. Luego, en el complemento y ya sin Sánchez, Openda aumentaba. El goleador histórico de la Roja observaba el accionar de sus compañeros desde el banco.

Esta temporada ha sido positiva para el tocopillano. No solo por sus números, sino porque, a diferencia de los años anteriores, no había sufrido complicaciones físicas. En el Inter de Milán y en el Manchester United, el artillero se ausentó de varios cotejos por lesiones. En Francia, eso no había ocurrido.

Alexis Sánchez salió lesionado. Foto: AP/Michel Spingler

Elogios

Luego de darle el triunfo al Olympique, ante Auxerre, Alexis Sánchez aseguró que su objetivo es ganar la Ligue 1. Hoy aquello se complica. Sin embargo, sus últimas actuaciones le han valido alabanzas. La Primera División de Francia destacó que el ex River es el primer jugador sudamericano en alcanzar 13 goles para el Marsella en una sola temporada desde que lo consiguió el brasileño Sonny Anderson, en la temporada 1993/94.

Junto a lo anterior, el medio francés Le Quotidien Du Sport destacó al otrora Colo Colo como el tercer mejor fichaje de la temporada en tierras galas: “El ‘Niño’ Maravilla, como lo apodan en Chile, es el brazo derecho de Igor Tudor. Perfectamente implantado en la decoración de Marsella, ha sido el apogeo del ataque de Marsella, animándolo magistralmente desde el comienzo de la temporada”, consigna la publicación.

En conversación con El Deportivo, Pasquale Marino, extécnico del Udinense y primer entrenador del delantero chileno en Europa, destacó el presente de quien fuera su dirigido. “A mi manera de ver, a sus 34 años, Alexis Sánchez está entre los diez o quince delanteros top del mundo, jugando como segunda punta. Porque tú sabes que es su posición favorita en el campo de juego. Con su experiencia todavía está en la elite”, dice.