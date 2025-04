La cuenta regresiva para el Mundial Sub 20 que se realizará en Chile está en pleno desarrollo. Aunque el evento comenzará a fines de septiembre, los tiempos se acortan. La FIFA, de hecho, ha venido en varias ocasiones al país para supervisar la marcha de las obras que se están realizando en las respectivas subsedes: el evento se jugará en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca.

Aunque las exigencias no son las mismas que las de un evento adulto, en Zúrich están atentos a todos los detalles. La cita reunirá a los talentos del futuro, lo que requiere de instalaciones de alto nivel y, sobre todo, canchas en óptimas condiciones. Esa última es la principal exigencia que se le ha traspasado al Comité Organizador Local.

Alcalde de Rancagua instala la alerta: acusa “abandono” por el Mundial Sub 20

Sin embargo, hay quienes alertan de una presunta falta de respaldo. Raimundo Agliati, alcalde de Rancagua, se inscribe en esa lista. La histórica ciudad acogerá partidos. Y, por cierto, tiene que contar con lugares de entrenamiento para las delegaciones que los protagonicen. En esa línea, sostiene que se han refaccionado el centro Patricio Mekis y en el Complejo Deportivo Nororiente con recursos municipales.

“Rancagua cumple, pero el Gobierno sigue ausente: el Mundial Sub-20 corre serio riesgo”, advierte Agliati, en un comunicado. Las siguientes frases son igualmente categóricas. “Pese a los anuncios hechos en 2024 por autoridades nacionales y regionales, el apoyo del Estado ha sido inexistente, poniendo en riesgo la realización del evento en la ciudad”, plantea.

El estadio El Teniente (Foto: @estadiosegurocl)

“Un Mundial no es responsabilidad exclusiva de una ciudad: es una tarea país. Y si no se cumple con los estándares FIFA, el evento corre riesgo de no realizarse. Esa responsabilidad no será del municipio, sino del Estado y de sus autoridades que decidieron no sumarse”, añade.

“Ninguna de las instituciones del Gobierno ha entregado financiamiento para estas mejoras, a pesar de haber comprometido apoyo público hace un año”, insiste.

“El Gobierno debe sincerar su postura. O se suma y aporta de manera concreta, o deberá asumir la responsabilidad de que este evento fracase por falta de compromiso institucional. Nosotros ya hemos hecho nuestra parte. Es momento de pensar en grande, y sobre todo, de pensar en Rancagua”, emplaza.