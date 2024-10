Alejandro Tabilo debuta con un sólido triunfo en el ATP de Almaty

Alejandro Tabilo tuvo un sólido debut en el ATP 250 de Almaty, Kazajistán, que se disputa sobre superficie dura. El tenista nacional 23° del ranking ATP se impuso sin problemas al alemán Maximilian Marterer (114°) con parciales de 6-2 y 6-4 en poco más de una hora e competencia.

La primera raqueta nacional, quien avanzó de manera directa a la segunda ronda de la competencia al ser uno de los cabeza de serie, comenzó a marcar diferencias en el encuentro en el quinto game.

El chileno supo beneficiarse de los fallos de su rival y salió a presionar, remontando un 40-30 en contra. En esta instancia alcanzó a registrar dos puntos de quiebre, aprovechando este último para pasar adelante por 3-2.

Y no se quedó solo con ello, pues tras confirmar su servicio le dio otro golpe a su rival. Así, en el séptimo juego, amplió la diferencia en la manga, pasando adelante por 5-2. Así, al tenista nacional solo le bastó sostener su servicio para llevarse el set por 6-2.

En el segundo parcial la historia se mostró similar. El partido se mostró equilibrado hasta el quinto game, momento en el que el representante nacional aprovechó su primera oportunidad para arrebatarle el saque al germano.

Si bien Marterer se esforzó para intentar seguir con vida en el partido, el empeño fue insuficiente, Tabilo no le entregó ninguna chance para recuperar el servicio y todo se terminó cuando el chileno cerró la segunda manga por 6-4.

Con esto, Tabilo avanzó a los cuartos de final de la competencia, donde tendrá que enfrentarse contra el canadiense Gabriel Diallo (118°), quien dio uno de los golpes de la competencia al eliminar al croata Borna Coric (96°) por 6-6(1) y 6-4.

De paso, también marcó de buena manera l inicio de su camino junto a Gonzalo Lama, quien se sumó como entrenador a su cuerpo técnico, que encabeza Horacio Matta.

Buen inicio de semana para el tenis chileno

Durante la jornada del martes también hubo noticias positivas desde Estocolmo, pues Nicolás Jarry (34°) consiguió un sufrido triunfo contra el sueco Elias Ymer (252°) por 2-6, 6-4 y 7-6 (7) después de dos horas y 25 minutos de partido.

“Fue muy difícil para los dos. Estoy contento porque pude estar al final un poquito más agresivo y no le di tantas oportunidades. Espero continuar de esta misma manera, pero es difícil”, expresó el tenista nacional. Y agregó: “Fue una batalla, donde me sentí muy mal al principio, y lo pude dar vuelta, me pude mantener, tratar de bajar todas las dudas mentales. Siguen siendo momentos difíciles, así que contento por el nivel que pude mostrar al final, por haber ganado, por seguir en competencia, y poco a poco ir sumando buenos partidos. Eso es lo que estoy tratando de hacer”.

Su rival en la próxima ronda será el serbio Miomir Kecmanovic (55º), quien derrotó por un doble 6-4 al británico Cameron Norrie (52º). El partido quedó programado para este jueves.