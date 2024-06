Alejandro Tabilo se acerca a Nicolás Jarry: el número uno de Chile está en juego en Queen’s

Un renovado Alejandro Tabilo (24º) reapareció en el circuito, en el ATP 500 de Queen’s, una de las estaciones previas a Wimbledon. En el césped británico, el tenista nacional ya dio cuenta del siempre complicado español Alejandro Davidovich Fokina (33º) en la primera ronda. Fue además su primera victoria bajo las órdenes del reconocido entrenador chileno Horacio Matta, quien asumió tras la salida de Guillermo Gómez.

“Buen arranque en Cinch Championship, muy feliz con esta victoria. Aprovecho para presentar a Horacio, quien empezará a trabajar conmigo dentro del equipo. Estoy muy contento y emocionado por lo que podemos hacer juntos”, expresó el zurdo, en una publicación en su cuenta de Instagram.

Las razones para alegrarse pueden aumentar esta semana, pues de él depende llegar al número uno de Chile, que hoy está en manos de Nicolás Jarry. Sin embargo, el nieto de Jaime Fillol atraviesa por un complicado estado de salud, que le impidió participar en este torneo y que lo tiene en duda para Wimbledon, donde defiende la tercera ronda.

“Aún no estoy entrenando, no tengo la capacidad de ir a la cancha a entrenar. Juego con mi familia para ir aprendiendo a balancearme, que es lo que me atacó y que perdí. Puede durar mucho tiempo, meses o semanas. Varía de cada persona”, expresó Nico durante una conferencia de prensa realizada la semana pasada.

“Me gusta jugar en pasto. Hay que hacer un juego más intuitivo, más entretenido. Con mis golpes hago más daño. Espero llegar, estoy haciendo todo lo posible. Es difícil, pero el doctor lo cree posible dados mis avances. Tengo que ir día a día”, agregó.

En esa ocasión, además, había manifestado que padecía el Síndrome de Ménière, una extraña enfermedad que afecta el equilibrio. No obstante, al día siguiente tuvo que precisar el diagnóstico. “Como aclaración, estoy atravesando una neuronitis vestibular. Diferente a una enfermedad de Ménière... Estoy haciendo todos los ejercicios que me mandó el doc para recuperarme lo antes posible”, detalló.

La fórmula de Ale

Si bien los adversarios que aparecen en el camino de Alejandro Tabilo son bastante duros, sin ir más lejos, este miércoles enfrentará al estadounidense Tommy Paul (13º), la opción de transformarse en el mejor tenista chileno y de meterse en el top 20 es perfectamente posible. Para lograr lo primero, debe alcanzar las semifinales.

En efecto, con los 40 puntos que sumó por su triunfo en la primera ronda, Tabilo acumula 1.679 unidades, 146 menos que Nicolás Jarry. En ese sentido, un triunfo ante Paul lo dejaría a solo 96 de Nico. Mientras que una semifinal le daría 100 puntos más, por lo que lo superaría. De ganar el torneo, quedaría alrededor del puesto 17.

De todos modos, Tabilo tendrá una semana más para recortarle distancia a Jarry, pues jugará el ATP 250 de Mallorca, instancia en la que también podría cambiar de mano el simbólico título de ser la mejor raqueta del país.