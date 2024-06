El camino de Diego Jarry, el hermano de Nicolás que pasa la qualy en Francia y va por su primer punto ATP

La dinastía Jarry se sigue ampliando en el tenis. Esta vez no es Nicolás, el actual 20 del mundo, sino que es uno de sus cuatro hermanos: Diego, quien poco a poco se abre camino en el circuito profesional. En apenas su segundo torneo, vuelve a pasar la qualy. Esta vez lo consiguió en el M25 de Montauban, Francia, donde ganó dos partidos en la jornada de este lunes.

En el primer encuentro, superó al local Damien Nogue por 6-7 (5), 6-1 10-7. Mientras que en el duelo final dio cuenta del argentino Thiago Pernas por 6-1 1-6 8-8 y retiro del trasandino, luego de una severa caída que sufrió en el super tie break. De este modo, el tenista de 21 años volverá a jugar un cuadro principal y tendrá a la mano la opción de sumar su primer punto ATP e ingresar en el ranking mundial.

La vez anterior del cuarto de los cinco hermanos Jarry (cuatro hombres y una mujer) fue en el M15 de Concepción en diciembre del año pasado, donde también pasó la fase clasificatoria, cayendo en su estreno en el main draw ante el argentino Valerio Aboian (464º), por un doble 6-2.

A diferencia de su hermano, eligió el camino del tenis universitario en Estados Unidos después de haber jugado algunos torneos como junior. Actualmente defiende los colores de la Saint Mary’s College, casa de estudios ubicada en la localidad de Moraga, California, y compite en la División I de la prestigiosa NCAA. Además, estudia Business & Finance (negocios y finanzas).

Diego Jarry, recibiendo los consejos de su abuelo Jaime Fillol. Foto: Luis Sevilla Fajardo.

“Mi hija Catalina estudió becada en esa misma universidad y también jugó tenis con ellos”, recordaba su abuelo Jaime Fillol, quien al igual que con Nico, se ha encargado de aconsejar y seguir de cerca la carrera de su nieto. “Le doy a entender que el tenis no es un fin, sino que es un medio. Y lo segundo que le digo es que hay que saber jugar”, destacaba en aquella conversación con El Deportivo durante ese torneo en la Octava Región.

“Diego no ha perdido el tiempo. Muchas veces ocurre que cuando aquellos jugadores toman la decisión de irse a estudiar a Estados Unidos la gente piensa que no van a ser tenistas. No hay que comunicar eso. Y en este caso lo que más valoro es que gracias a la invitación que le dio la Federación se puede mostrar otra cosa”, agradecía el exnúmero 14 del mundo.

Tan alto como Nico

Con una estatura similar a la de su hermano (1,98 m.), destaca evidentemente por su saca. “Yo diría que la gracia que tiene es que compite bien y sabe jugar. Tiene un muy buen servicio, los Jarry tienen la suerte de ser muy altos, tienen mucha fuerza, son bastante coordinados y el saque les resulta papaya”, expresaba su abuelo.

Al igual que toda su familia, Diego ha estado inmerso en el tenis desde muy pequeño. Incluso, en 2013, cuando Rafael Nadal visitó Chile para jugar el ATP de Viña del Mar, el pequeño, por ese entonces de 10 años recién cumplidos, se dio el gusto de entrenar con la leyenda. “Esa vez alcanzó a pelotear un ratito con Rafa”, recuerda Fillol, quien por esos años organizaba el certamen junto a su hermano Álvaro.

Tal como lo hizo Nicolás Jarry en sus comienzos, el tenista juega bajo la bandera de Estados Unidos, pero en su familia aclaran que a la brevedad aparecerá con los colores nacionales. Mientras tanto busca su primer punto ATP, oportunidad que tendrá este miércoles ante el francés Maxime Chazal (432º). Y así ser el quinto Fillol que ingrese a la clasificación, después de su abuelo Jaime, su tío abuelo Álvaro, su tío Jaime Jr. y su hermano Nico.