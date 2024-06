Darío Osorio revela las expectativas de la Roja para la Copa América: “Siempre vamos a aspirar a lo máximo”

Es una de las grandes promesas de la Roja. Darío Osorio llega a la selección chilena después de una gran temporada en Europa y una buena actuación en los amistosos que inauguraron el ciclo de Ricardo Gareca en la banca del Equipo de Todos.

Por lo mismo, el entrenador argentino no tuvo dudas en llamarlo, pese a la lesión muscular que lo saca del amistoso con Paraguay, y hoy lo hace trabajar con el resto de los convocados. “Trato de hacer lo que me pide en los entrenamientos y me siento bien con las indicaciones que me ha dado”, detalla el futbolista en conversación con las redes sociales del combinado nacional.

Luego el jugador del Midtjylland da por superada su dolencia muscular y explica que “me he sentido bien, los primeros días entrené apartado, después con el grupo y ahora entreno normal, bien físicamente”. Por lo mismo, el formado en Universidad de Chile sueña en grande para lo que viene en la Copa América.

“Las expectativas que tenemos es llegar lo más lejos que se pueda. Siempre vamos a aspirar a lo máximo posible”, asegura y confiesa que los rivales que le tocan en la fase de grupos (Perú, Argentina y Canadá) “son duros, pero nosotros vamos a hacer nuestro partido y lograr los tres puntos en los tres partidos”.

La razón de su fe en los bicampeones continentales es el amalgama que han conseguido con sus colegas durante estas semanas. “Este es un lindo grupo que todos nos apoyamos y lucharemos juntos por el mismo objetivo. Los rivales que tendremos son muy duros pero queremos obtener los puntos en los tres partidos”, expresa.

¿Y cuáles son sus aspiraciones personales? “Uno siempre sueña con hacerlo lo mejor posible con su Selección, representar a tu país. Ya haber hecho un gol en Francia fue bueno y espero vengan mejores cosas”, anhela.

Osorio y Chile podrán cumplir sus expectativas desde este viernes, cuando la Roja debute en la justa que se desarrollará en Estados Unidos. El partido será ante la Bicolor y está programado para las 20 horas en la ciudad de Texas.

Compromiso que se podrá ver en directo en las pantalla de Canal 13, Chilevisión y Directv. Además de la cobertura especial que tendrá El Deportivo durante la Copa América 2024.