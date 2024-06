Los cinco sobrevivientes de la Copa América Centenario que buscan nuevamente la gloria de la mano de Ricardo Gareca

La Roja ya se prepara en Estados Unidos para disputar la Copa América 2024. El elenco a cargo de Ricardo Gareca vuelve a buscar la gloria en Estados Unidos, país que los vio celebrar el bicampeonato en 2016. Su arribo, sin embargo, no estuvo exento de polémica: Erick Pulgar vivió estuvo retenido por más de 40 minutos en migraciones, lo que retrasó la logística de la Selección.

Ahora, a pesar de contar con una lista renovada, aún es posible encontrar algunos jugadores que estuvieron presentes en la última conquista del Equipo de Todos. De los 23 jugadores citados por Juan Antonio Pizzi en su momento, cinco futbolistas vuelven a pisar el suelo estadounidense.

Aquí destacan Mauricio Isla, Erick Pulgar, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y el portero Claudio Bravo. Salvo por el volante del Flamengo, es posible que esta sea la última competencia a nivel internacional que puedan enfrentar los seleccionados de la llamada Generación Dorada

Además, Claudio Bravo destaca entre ellos, pues esta será la séptima Copa América en la que defenderá el pórtico nacional. De los restantes 18, ya hay seis que se han retirado de la actividad profesional, destacando el portero Johnny Herrera, Jean Beausejour, Matías Fernández y Mauricio Pinilla.

A su vez, otra parte ha regresado a Sudamérica o a equipos chilenos. Francisco Silva, por ejemplo, jugador encargado de lanzar el último penal contra Argentina en la final, es parte de Deportes Limache, cuadro que milita en la Primera B.

Arturo Vidal y Marcelo Díaz, otros jugadores de buena trayectoria, volvieron a Chile para integrar los planteles de Colo Colo y Universidad de Chile, respectivamente.

Comienza la preparación

Chile es parte del Grupo A de la competencia, donde deberá medirse contra Perú, Argentina y Canadá. Por lo mismo, el Equipo de Todos ya está preparando los últimos detalles en Estados Unidos.

Cuatro días antes de su estreno contra los Albirrojos, la selección viajó a Dallas, lugar donde se realizó el primer entrenamiento oficial de cara al estreno en el Texas Christian University, en la ciudad de Fort Knox.

Ahora se espera que este jueves la Roja haga el reconocimiento oficial de la cancha del T&T Stadium, en Arlington. Después, llegará el momento del debut contra Perú y en la tarde del sábado 22 comenzarán el viaje hasta Nueva York para preparar un nuevo duelo contra la Argentina de Lionel Messi.

La pesadilla de Messi y su revancha

Aquella Copa América de 2016 también significó un nuevo capítulo de sufrimiento para Lionel Messi. Después de que se les escapara el título del Mundial de Brasil 2014, y la Copa América de 2015, esta edición surgía como una gran chance para tomarse revancha. No obstante, la Roja supo controlar el duelo y otra vez celebró ante sus ojos, situación que lo motivó a tomar una repentina decisión, aunque al final se retractó.

Lionel Messi tras perder la final de la Copa América Centenario contra Chile en Estados Unidos. Foto: Photosport.

“Se termina para mí la Selección”, lanzo el 10 en ese entonces. “Es increíble, pero no se me da”, lamentó después. Claro que la ausencia solo duró 45 días. “Fue una decisión en caliente y con mucho dolor por lo que pasamos”, reconoció. “Pensé seriamente en dejar, pero amo demasiado a mi país y a esta camiseta”, anunció en su retorno antes de disputar el Mundial de Rusia.

Su gran revancha llegó entonces en la Copa América de Brasil 2021 contra los anfitriones en el estadio Maracaná. “Necesitaba sacarme la espina y conseguir algo con la Selección. Sabía que en algún momento se iba a dar”, comentó tras al fin poder coronarse con la Albiceleste.

“Muchas veces me había tocado irme triste, pero sabía que se me iba a dar. No había mejor momento que este, en el Maracaná. Este grupo se lo merecía de verdad. Confiaba mucho en este grupo que se fue haciendo fuerte, un grupo de personas muy buenas que siempre tira para adelante, que nunca se quejó de nada. Fueron muchos días encerrados sin ver a la familia. Por suerte se nos dio y pudimos ser campeones”, agregó en medio de la alegría.