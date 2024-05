¿Llega a la Copa América? Darío Osorio aclara las dudas sobre la lesión que lo sacó del partido por el título en Dinamerca

La nómina de la selección chilena para el amistoso con Paraguay fue entregada el viernes pasado por Ricardo Gareca y a minutos de su entrega, ya presentaba su primera fisura: Darío Osorio sufre un desgarro y no estaba claro cuánto demoraría en recuperarse.

Sin embargo, tras las consultas de rigor, la calma llegaba a Juan Pinto Durán. La lesión del formado en la U es de cuidado, sin embargo no posee la gravedad necesaria para borrarlo del listado que el adiestrador argentino había hecho público.

Pero, ¿qué tiene entonces el talentoso volante? El oriundo de Hijuelas lo responde en diálogo con el programa Salir Jugando. “Tuve la rotura de una fibra en el ‘isquio’, pero ya estoy bien”, afirma y luego añade que “estoy haciendo entrenamientos apartados para fortalecer el ‘isquio’, pero ya estoy bien, me siento bien”.

Palabras que abren una puerta para que el internacional chileno sume minutos ante los guaraníes, el 11 de junio en el Estadio Nacional, y que ponen sentencia a la duda de si llega o no a la Copa América. “Tendría que ver (si juega contra la Albirroja). A mi me dijeron dos semanas, pero me ya me siento bien y tengo que ver cuando llegue a Chile”, detalla.

Pese a las molestias, no se borra de la Copa América. “¿Si puedo ir? Si me llaman, sí”, dice sonriendo y aclarando que físicamente ya estará bien para el debut de la Roja ante Perú, el 21 del próximo mes. Participación que coronaría una temporada llena de alegrías para el otrora futbolista azul, ya que logró adaptarse de buena manera al ritmo europeo y se consagró campeón con su actual equipo, el Midtjylland.

Corona que llegó el pasado domingo, cuando en una increíble definición, la escuadra del Lobo iguala 3-3 ante el Silkeborg, pero la derrota del otro candidato al título, Brondby, ante el Aarhus por 2-3, le permitió terminar con un punto arriba en la Superliga danesa y alzar la copa.

Trofeo en el que Osorio fue protagonista, pues había disputado 23 duelos (15 en la oncena estelar) y marcado ocho goles en la campaña. Estadística que sella la apuesta que hicieron los directivos del Midtjylland, pues -tal como lo confesaron- contrataron al chileno por lo que vieron en imágenes recopilatorias de su juego.

“Nos lo presentaron en video cuando estábamos en Chipre y luego lo exploramos juntos. Todo esto lo tomamos basándonos en lo que pudimos ver en ese video. Nunca lo vimos en vivo a Osorio, nos presentaron al jugador en esas imágenes”, reconoció el subdirector del club Ove Pedersen, al medio local Bold.