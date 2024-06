Nicolás Jarry instala la preocupación a solo semanas de Wimbledon: “No tengo la capacidad de ir a la cancha a entrenar”

Nicolás Jarry afronta uno de los tramos más importantes del año con una gran preocupación. A solo semanas de Wimbledon y a poco más de un mes de los Juegos Olímpicos de París, el reciente finalista del Masters 1000 de Roma aún no puede dejar atrás una infección al oído que lo tiene sin poder entrenar actualmente.

Todo se supo hace una semana, cuando se anunció que no iba a disputar los clasificatorios del ATP 500 de Queen’s. “Nicolás se ha visto forzado a retirarse del torneo de Queens debido a una infección de oído que le está produciendo vértigos y mareos, pero de la que se está recuperando satisfactoriamente aunque más lento de lo que quisiera”, informaron desde su equipo de prensa.

En ese mismo escrito apuntaban que finalmente su viaje a Inglaterra se iba a realizar durante la semana del 17 de junio, algo que sin duda queda al aire luego de las declaraciones que entregó el propio jugador este viernes.

“Aún no estoy entrenando, no tengo la capacidad de ir a la cancha a entrenar. Juego con mi familia para ir aprendiendo a balancearme, que es lo que me atacó y que perdí. Puede durar mucho tiempo, meses o semanas. Varía de cada persona”, comentó de entrada el chileno en el lanzamiento de su vínculo con la empresa automotriz BYD.

Pese a lo negativo de su primer comentario, el número 20 del mundo intentó mostrarse optimista con todo lo que le está pasando. “Estoy haciendo todos los ejercicios posibles para reeducar mi cuerpo. Estoy con fe, tratando de aprovechar el tiempo para otras cosas. Me encantaría tener una fecha o cosas más claras, pero voy día a día. Cada día voy un poco mejor”, añadió.

Eso sí, lo cierto es que con Wimbledon a la vuelta de la esquina (comienza el 1 de julio), los plazos de recuperación son muy justos. “Me gusta jugar en pasto. Hay que hacer un juego más intuitivo, más entretenido. Con mis golpes hago más daño. Espero llegar, estoy haciendo todo lo posible. Es difícil, pero el doctor lo cree posible dados mis avances. Tengo que ir día a día”, expresó sobre su presencia en el tercer grande de la temporada.

Lo positivo es que pese a todo, su participación en los Juegos Olímpicos está confirmada. “No corre riesgo mi participación, no debería. Uno nunca sabe qué te va a traer el futuro, pero estoy tranquilo, contento. Tengo que hacer las cosas muy bien en la preparación física, llevo dos semanas en cama y tres sin hacer ejercicio”, recalcó Jarry.

Finalmente habló sobre la designación de Nicolás Massú como capitán del equipo nacional que viajará a París 2024. “Vamos a ser tres (Jarry, Tabilo y Barrios) ahí empujándonos para hacer lo mejor posible. Tener a Nico (Massú) siempre es especial, suma, son muy entretenidas las semanas de Copa Davis con él. Son más emocionales y Nico sabe usar toda esa energía extra a su favor, es lo que hemos ido aprendiendo con él. Siempre suma tenerlo cerca tuyo en algunas semanas del año”, concluyó.