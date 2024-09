Alexander Cataldo saca adelante un duro partido y avanza a la tercera ronda del tenis en silla de ruedas en París

El último chileno en debutar en el tenis en silla de ruedas de los Juegos Paralímpicos de París fue Alexander Cataldo (14º ITF). El mejor exponente nacional tuvo un laborioso estreno en la segunda ronda del certamen ante el israelí Adam Berdichevsky (41º), a quien superó por 6-1, 3-6 y 6-3, en la cancha 6 de Roland Garros.

El partido, que se desarrolló bajo un intenso calor, comenzó de gran manera para el pupilo de Ricardo Martin, quien no le dio oportunidades a su rival en el primer set, con una gran variedad de tiros y efectos. Sin embargo, después de ese gran inicio, el jugador nacional pasó por momentos de dudas y sufrió dos quiebres en el segundo parcial, que pusieron las cosas cuesta arriba y sembraron la incertidumbre de cara a la definición.

Todos esos atisbos quedaron definitivamente atrás en la última manga, donde el antofagastino sacó a relucir toda su experiencia para ponerse 3-0 en el marcador, con dos rupturas consecutivas. Y si bien su adversario logró descontar, el jugador nacional pudo aguantar esa presión y cerrar el partido con un nuevo break.

Brazos al cielo y abrazos con su cuerpo técnico para festejar un triunfo importante, que significa su segunda victoria en singles en unos Juegos Paralímpicos tras su debut en Tokio.

“Empecé el primer set muy bien, la verdad. En el segundo se me trabó un poquito y el tercero fue luchar, competir y simplemente saqué un poquito de la garra que me caracteriza a mí y así pude sacar adelante este partido que me gustó mucho”, reflexionó. “Obviamente, a veces hay que ganar jugando feo, como se dice; hay que ganar no sintiendo la pelota y eso ayuda mucho para la cabeza”, añadió.

Difícil rival

Cataldo enfrentará en la tercera ronda al argentino Gustavo Fernández, una de las grandes leyendas de esta disciplina. “Yo creo que todos los jugadores tienen un talón de Aquiles. No creo que todos seamos invencibles, pero claro, es un rival duro de vencer, y vamos a planear lo mejor posible el partido”, señaló acerca de su próximo rival.

El tenista de 26 años también abordó su historial ante el actual cuatro del mundo. “La verdad es que he jugado partidos en los que me ha ido muy bien tenísticamente, en otros me ha pasado por encima, así que yo creo que ahí vamos a ver cómo logramos derrotar un poquito su tenis. Vamos a ir punto a punto”, expresó.

En cuanto al desgaste, el crédito nacional se mostró tranquilo. “Venía esperando jugar tenis hace rato, llevo más de dos días esperando de competencia y todos mis compañeros habían empezado, faltaba yo nomás por debutar y también, días atrás, hemos trabajado muy bien en las cargas. Así que de verdad que llego de la mejor manera posible físicamente”, comentó.

Asimismo, reconoció que la ansiedad fue mayor de lo común. “Ayer yo estaba amurrado, porque decía, ‘quiero jugar, quiero competir’ y no podía y hoy día, cuando llegué, también estaba más ansioso de lo normal, pero yo creo que ahí el equipo me ayudó mucho a controlar eso”, admitió.