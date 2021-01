Alexis Martín niega la suplantación: “No lo entiendo, si hay una víctima tendría que ser yo”

Unión La Calera empató con Cobresal 1-1 en El Salvador y dejó escapar la oportunidad de quedar a solo un punto de Universidad Católica. Una de las figuras del equipo calera fue el portero Alexis Martín Arias, quien en conversación con TNT Sports se refirió a las acusaciones de suplantación que han recaído en su contra desde hace meses, y que incluso propiciaron una investigación judicial.

“Se armó un revuelo importante. Tuve el virus, respeté la cuarentena y luego volví a jugar. Tenía el permiso médico de la ANFP, de Conmebol, y realmente es algo que no entiendo. No entiendo por qué salió esa noticia, es algo que a uno lo mancha. Para hacer las cosas bien en la cancha hay que hacer muchos sacrificios, y que se ensucie tan libremente a uno como persona y a la institución, la verdad que me puso mal”, declaró el portero a la televisión.

“Como no hay denuncia y nunca fui acusado estoy tranquilo. Sé que hice las cosas bien y La Calera también. Además, si hubiese una víctima aquí tendría que ser yo”, agregó.

Con respecto al empate frente al cuadro minero, el arquero argentino vio el vaso medio lleno y valoró la unidad conseguida. “Venimos de jugar muchos partidos, pero el empate nos sirve porque seguimos dependiendo de nosotros mismos, sumamos un punto, y aún nos falta jugar contra ellos (la UC). Tenemos ocho finales, nos propusimos sumar en todos los partidos; ganamos dos y empatados dos así que vamos por buen camino”, comentó Martín.