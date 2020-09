Alexis sincera en Instagram su paso por el United: “El ambiente no era bueno, yo no estaba feliz”

Alexis Sánchez no es de hablar mucho en los medios. También es reservado con su privacidad. Por lo mismo, sorprende que publicara un video en su cuenta de Instagram para hablar sobre su paso por el Manchester United. En la grabación, de seis minutos, el actual jugador del Inter desgrana su paso por los Diablos Rojos, que tuvo poco de dulce y mucho de agraz.

“Antes tenía un acuerdo con el Manchester City, pero por cosas del fútbol no se dieron y me salió la posibilidad del United y creo que me parecía tentadora, y fue algo lindo para mí. Cuando chico me gustaba mucho ese club y terminé firmando, y sin informarme mucho en ese momento lo que pasaba en la interna. Fui al club y los primeros días que estuve con mis compañeros a veces hay cosas que no te das cuenta hasta llegar”, comenzó diciendo.

“El primer entrenamiento me di cuenta de muchas cosas. Después del entrenamiento llegué a mi casa y le digo a mi familia, a mi representante: ’¿No se puede hacer tira el contrato para volver al Arsenal?’ Se ponen a reír y digo que hay algo que no me cuadra, que no me parece bueno, pero ya había firmado y estaba ahí. Pasaron los primeros meses y seguía sintiendo la misma sensación. No eramos unidos como equipo en ese momento. Y los periodistas a veces hablaban sin saber y molestaba, porque también hablaban exjugadores que no tenían idea de lo que pasaba en la interna del club. Y opinaban perjudicándote a ti, que la culpa es tuya... y a veces un jugador depende de la interna que se crea, que seamos una familia, unidos, y en ese momento no eramos unidos como familia. Se reflejaba en el campo de juego y como había que culpar a uno me culpaban a mí. A veces no jugaba, a veces jugaba 20, 30 minutos y la culpa siempre era de uno. También me hago autocrítica, creo que tenía que haber jugado de mejor forma 5 o 10 minutos y no lo hacía”, añade.

“En ese periodo también hubo lesiones, que a lo mejor por no estar feliz, por no ser unidos como equipo, los perjudicaba y a mí también. Y la culpa me la llevaba siempre yo, cuando llegaban los periodistas, exjugadores, que no tenían idea de nada y hablaban cosas que no eran. Me lesioné, pasaron cosas. En ese momento no estaba feliz”, amplió Sánchez.

También explicitó la trastienda de un partido ante West Ham, en el cual no apareció en la citación: “En un partido con el West Ham no me vestí y nunca me había pasado eso como jugador. Dolió mucho, me molestó mucho y ese día dije ‘esto no puede ser posible’ porque pasar de ser uno de los mejores de la Premier, a cinco meses después no vestirte... Llegué a mi casa y me puse un poco triste por lo que pasó y al otro día entrené a doble turno”.

En este video, Alexis cuenta que habló con Ole Gunnar Solskjaer para pedirle salir a Italia. “Llegó la próxima temporada y llegó el nuevo entrenador, que es el actual, y decidí hablar con él, decirle ’míster, creo que es necesario que yo tome aire, que me de la opirtunidad de irme al Inter’. Me dijo sí, no hay ningún problema... Solamente tengo palabras de agradecimiento para el United, Sí me molestó mucho porque las cosas no se dieron como quería, por el ambiente en ese momento. El ambiente no era bueno, yo no estaba feliz. Me echaban toda la culpa a mi y eso molestaba. Lo cuento ahora porque fue un periodo de aprendizaje”, sentenció.