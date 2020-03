Alianza Lima da por fichado a Mario Salas y no apura su llegada: “Trabajar allá o acá sería lo mismo, porque sería a distancia”

Alianza Lima da por hecho el acuerdo con Mario Salas. Y se hace el ánimo para esperar al ex técnico de Colo Colo, quien no ha podido viajar a la capital de Perú por el cierre de fronteras que rige para evitar la expansión del coronavirus. A los Íntimos, a estas alturas, ya les parece un detalle. Más aún porque, en rigor, el trabajo del Comandante al frente de una de las escuadras más populares del país incaico, ya está en plena marcha.

El ex DT del Cacique y su cuerpo técnico ya están enviando pautas de trabajo a sus nuevos dirigidos. La idea es que lleguen en las mejores condiciones posibles al inicio de los trabajos presenciales, que no tienen fecha debido a las políticas migratorias que impiden la llegada del entrenador y a las recomendaciones de las autoridades locales de salud respecto de no realizar entrenamientos conjuntos.

El transcurso de los días ha disminuido la ansiedad, dando paso a la resignación. “Trabajar allá o acá sería lo mismo, porque sería a distancia, tal como lo haría desde Santiago”, explica Fernando Farah, miembro de la directiva del club.

En la misma línea, refuerza la idea. “Lo hemos pensado mejor y habrá que esperar nomás. Acá se ha dado una cuarentena de 15 días y entiendo que en Chile se declaró estado de catástrofe y se cerraron las fronteras. No queda más que esperar, pero la operación por Mario no corre riesgo alguno”, sentencia Farah.

Lo que sí fue descartado de plano fue la opción de trasladar a Salas mediante un vuelo de carácter humanitario, como había trascendido en la prensa peruana.