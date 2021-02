Almeyda confiesa las razones para no venir a la Roja: “Me quedé con las ganas”

La Roja sigue sin técnico tras la partida de Reinaldo Rueda. En la búsqueda de su reemplazante, la ANFP recibió una mala noticia este sábado: Matías Almeyda, la opción favorita en Quilín, se bajaba de la carrera para permanecer en su equipo de la MLS, el San Jose Earthquakes. Este domingo, el técnico argentino explicó sus razones.

“La verdad, estoy agradecido de la gente de Chile, a su director deportivo (Francis Cagigao), un gran profesional, y a su presidente (Pablo Milad). El esfuerzo que hicieron para contratarme, y la propuesta deportiva y económica, que era buena. Lo agradezco, lo quiero hacer público...me quedé con las ganas”, confesó a radio La Red de Argentina.

¿La explicación? El DT prefirió respetar su contrato y no buscar una salida forzada: “Mi cláusula de salida es muy cara y no soy un jugador para que la tengan que pagar”, dijo. Eso sí, advirtió que tomará medidas para una próxima oportunidad que se le presente. “A partir de ahora, un año más tal vez, hablaré con los dueños y se abrirán puertas para darle otro golpe de calidad a mi carrera como entrenador y si tengo la posibilidad, ir a una selección, estar liberado y no tener más una cláusula”, cerró.