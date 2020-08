Andrés Otero, subsecretario del Deporte: “Si el fútbol tiene que jugar en el Estadio Nacional, tiene que ser un día en que el Team Chile no entrene”

Andrés Otero establece una línea para demarcar el retorno del deporte en Chile. “Hay que dividir el deporte en dos categorías: el aficionado y el de alto rendimiento. Primero el fútbol profesional, luego la Primera B, y en el caso de los clasificados a los Juegos Olímpicos y quienes tienen competencias pronto. Ellos ya están entrenando. Para el resto, desde la Fase 4 se podrá hacer deporte con ciertas restricciones”, enfatiza el subsecretario del Deporte, invitado en En el Diván con Kily, de El Deportivo de La Tercera.

¿Cómo será el Plan Paso a Paso que, por cierto, es una nomenclatura bien deportiva, para la actividad?

Hay que mantener la cautela con el paso a paso. Fase 2 es transición, en la fase 3 hay un contagio activo aún menor y en la 4 es muy poco. En el caso del deporte, en la fase 2 solamente se permite en un espacio abierto con un máximo de 10 personas. En la fase 4, hasta 50 personas. Cuando uno tiene una respiración más agitada, las gotitas de saliva se disparan con más fuerza. Así el virus vive más tiempo y la distancia tiene que ser mayor. La recomendación que hacemos es que en la primera fase no se hagan deportes colectivos de naturaleza de roce, como la pichanga. Recomendamos que el fútbol y los deportes colectivos se hagan recién en la fase 4.

¿Se pueden cuantificar los perjuicios que la pandemia le ha generado al deporte chileno?

La pandemia es muy dinámica, va cambiando día a día. No hemos tenido casos de contagio, salvo en contadas excepciones en el fútbol. Hoy todos los deportistas están entrenando y se están preparando. Cuando se corren los Juegos Olímpicos todos los preolímpicos se corren. Ahora serán en 2021, a la espera de qué va a decir la pandemia, En el fútbol estamos trabajando porque el regreso sea lo antes posible, con la prioridad en el resguardo de la salud.

Uno de ellos, claramente, es el que involucra al ciclo olímpico, que se retrasa, aunque también se le puede mirar como una oportunidad para que los deportistas chilenos lleguen en mejor pie a los Juegos Olímpicos

Hay deportistas que estaban en el peak de su rendimiento. También hay otros que tienen más tiempo para recuperarse físicamente. Hay pros y contras. Podemos garantizar que todos nuestros deportistas están entrenando para llegar a los Juegos en el peak de rendimiento. El contexto no solo es en Chile, sino en el mundo. Les va a afectar a todos.

En ese sentido, hay un esfuerzo importante en el envío de deportistas a prepararse al extranjero. Ya salieron los primos Grimalt y los handolistas…

Estamos trabajando constantemente con los deportistas en ver las distintas alternativas para que se preparen de la mejor manera posible. Si esto significa entrenar afuera, haremos los mejores esfuerzos para que solo se preocupen de entrenar y prepararse. También es un tema que tiene que ver con el ingreso a los países, son distintos factores. Ya tenemos deportistas que están trabajando en el extranjero para volver pronto a las competencias. Estamos monitoreando constantemente.

La definición de los protocolos para el retorno de las distintas actividades deportivas es muy específica, por la naturaleza de esas actividades, ¿cómo fue el proceso?

Hay dos protocolos que se generaron tanto en el Coch como en la ANFP que marcan la pauta. El protocolo de la ANFP, que se hizo a través de la comisión médica, es impecable, tiene muchas experiencias internacionales exitosas. Ha funcionado espectacular.

La ministra Cecilia Pérez ha reclamado la responsabilidad de los deportistas y fue muy dura, por ejemplo, en el caso de los jugadores de San Marcos de Arica que vulneraron las medidas de prevención…

Son excepciones. Se han cumplido los protocolos, ha funcionado la autorregulación del fútbol. La señal que dio el Consejo de Presidentes de apoyar por unanimidad el tema de las sanciones al incumplimiento del protocolo garantiza que esto se cumpla. Así las posibilidades de contagio bajan a cero y eso da garantías para la realización del deporte.

En cuanto a los torneos locales, ¿qué tan cerca está de volver el fútbol chileno?

El fútbol va a volver cuando estemos en condiciones y estamos cerca. Siempre se habla de las cosas malas, pero también es bueno destacar lo que se hace bien. En el caso del protocolo se ha hecho muy bien. El trabajo lo ha liderado el doctor Fernando Yáñez. Estamos muy cerca del retorno a la competencia. En un principio, fue un error de la ANFP anunciar el 31 de julio como una fecha.

La impugnación a la elección de Pablo Milad por parte de algunos clubes, ¿puede significar un retraso para esos planes?

Somos muy respetuosos en ese sentido. Pablo Milad lleva dos semanas trabajando, hemos tenido contacto diario con él. Puedo decir que está haciendo un muy buen trabajo. Lo otro tiene que ver con la autorregulación del fútbol.

¿Hasta cuando cree que los partidos se jugarán sin público?

Va a volver sin público. No hay condiciones que garanticen que la presencia del público va a evitar contagios. Va a depender de muchos factores. La cantidad de contagios, si es que llega o no una vacuna. Cuando vuelva el fútbol lo hará a puertas cerradas. A los futboleros nos duele, pero la salud es lo primero. Uno tiene que ser muy solidario.

La ministra Pérez fue enfática en el sentido de que “la decisión de los partidos que se quieren jugar en Chile la tomará Chile, considerando el contexto sanitario, no la Conmebol ni otro organismo”, ¿se mantiene esa apreciación?

Estamos haciendo un trabajo donde lo más importante es que la Conmebol se adapte a los protocolos chilenos. La pandemia se ha comportado de manera muy distinta en los países, por factores geográficos, de clima, de frontera. Cada país tiene su propia realidad. La Conmebol en su momento se apresuró al decir que se autoriza el retorno para tal fecha, siendo que en Chile existe un decreto supremo que indica que cada persona que ingrese a Chile tiene que hacer una cuarentena. Nuestra postura nunca ha sido negativa, sino que se centra en el cuidado de la salud de las personas. Para eso todos los protocolos se tienen que adaptar a la realidad chilena. Hoy estamos trabajando con la Conmebol a través de la ANFP y la comisión médica para buscar la forma de que los partidos se lleven a cabo en cada país.

La Conmebol ha anunciado acuerdos con cuatro países: Venezuela, Ecuador, Paraguay y Brasil, ¿les genera algún tipo de presión?

Son cuatro países dentro de diez que componen la conmebol. Cada país tiene su propia realidad y nosotros somos muy respetuosos. En Chile estamos trabajando a través de la ANFP para que los protocolos se adapten a la realidad chilena.

¿Se piensa en algunas obras en el Estadio Nacional en función de la prevención del coronavirus?

El Estadio Nacional está validado para el retorno de la competencia porque cumple con todos los aspectos para garantizar el cumplimiento del protocolo sanitario. La gran mayoría de los deportistas del Team Chile volvieron al Estadio. Nosotros le vamos a dar prioridad a los deportistas del Team Chile, si el fútbol quiere el Estadio Nacional, tendrá que ser un día en que no se use.

¿Cuánto ha perjudicado la pandemia la preparación para los Panamericanos de 2023?

Afortunadamente, nada. Todo se ha mantenido en los plazos. El parque Estadio Nacional tiene obras preliminares que se están trabajando. Santiago 2023 está completamente en marcha. Lo dijo el presidente Sebastián Piñera.

¿El presupuesto tampoco ha tenido modificaciones?

Todos los presupuestos han tenido modificaciones. Algunos viajes no se realizaron, esos son recursos que no se utilizaron. En lo global todo el Team Chile está en funcionamiento, las becas se pagan tal cual.

Otro gran evento al que apunta Chile es el Mundial de 2030. Este año, el presupuesto para ese evento no sufrió recortes ¿es una señal de compromiso?

Inicialmente la FIFA tenía preparado el inicio de la postulación este año. Se corrió dos años. Se tendrá que conversar en su momento. Hemos tenido conversaciones con los gobiernos de Paraguay, Argentina y Uruguay, Ahora el inicio de la postulación se corrió. Hay plazo aún y muchas cosas que analizar. El mundo no es el mismo que era hace seis meses.

Unión Española y Barnechea disputaron un partido preparatorio y habrían vulnerado los protocolos sanitarios, ¿está informado de eso?

El fútbol en general ha cumplido con los protocolos. Cuando se sepan cosas como la que menciona, se hará lo que se tenga que hacer. El fútbol ha hecho un trabajo importante para el retorno de los entrenamientos.

Los metodólogos del Plan Olímpico del IND se querellaron por maltrato de parte del jefe Marcelo Ubal y dejaron una carta en el Ministerio explicando las razones, ¿tomaron conocimiento de ella?

Son procesos internos de los cuales nos hacemos cargo y llegado su momento nos vamos a referir. Los procesos tienen que seguir su curso.

Los deportistas aficionados también quieren volver a las canchas, a la pichanga con los amigos ¿se ha definido hasta cuando tendrán que esperar?

En fase 2 nuestra recomendación es que los deportes sean individuales. Tenis en la medida que sea single, por ejemplo. En la página del Mindep tenemos los protocolos. En el caso del fútbol es que sea a partir de la fase 4, cuando el nivel de contagios activos sea escaso. Todavía la pandemia no ha terminado. Es importante hacer deporte, pero hay que hacerlo con responsabilidad, manteniendo la distancia. El fútbol profesional lo hace con testeos masivos de PCR, en el deporte aficionado es muy difícil que esto se pueda dar. En la fase 4 ya se puede jugar fútbol. El fútbol tiene que esperar a la fase 4.

¿Recomienda el uso de mascarillas en el deporte?

Mientras se hace deporte, queda a libertad de la persona, pero nosotros recomendamos no usarla, puede haber una consecuencia anexa, como una cefalea o un desmayo. Durante la práctica deportiva no se debe usar mascarilla.

A propósito de aficionados al deporte, usted es un confeso hincha de la UC, ¿estaba habilitado Salas en el gol del clásico universitario del 94?

En la imagen del CDF no se ve offside, pero en las de Zoom Deportivo se ve tres metros adelantado.

¿Comparte las declaraciones de Chapita Fuenzalida respecto de la grandeza de Colo Colo y la hinchada de la U?

El Chapa es uno de los grandes capitanes de la UC, a nivel de Lepe, Álvarez, Mirosevic. Es un deportista con opinión, que no dijo nada que no fuera cierto. No estuvo bien Nico Castillo, pero entiendo que es alguien con mucha pasión y dedicación por el fútbol. Ahí apareció Gary Medel a poner paños fríos.

También es hincha del Atlético de Madrid, ¿cuánto le dolió la caída ante el Leipzig?

El Atlético no entró nunca a la cancha. Soy hincha colchonero, por mis raíces españolas. Me gustan los equipos sufridos. El Leipzig ganó muy bien.