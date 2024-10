Árbitro que realizó el comentado informe del duelo entre Huachipato y Colo Colo no dirigirá este fin de semana

La pelea por el título no se detiene, tanto dentro de la cancha como en los escritorios. Este martes Colo Colo y Universidad de Chile enfrentaron los alegatos en el Tribunal de Disciplina, luego de que los azules denunciaran un posible desacato de Jorge Almirón en el encuentro ante Huachipato, en el que se encontraba suspendido. Durante esa jornada en Quilín declaró Héctor Jona, árbitro de ese duelo, y en su testimonio dijo que no se había dado cuenta de la presencia de Víctor Vidal, a quien denunció en su informe por estar en una zona de exclusión.

“Yo no vi nada. Me pidieron que lo informara. Me lo pidió desde Santiago. ¿Quién me lo pidió? Carlos Ulloa (jefe técnico de la Comisión de Árbitros de la ANFP)”, dijo. Sus palabras causaron revuelo, tanto que Roberto Tobar, jefe de los árbitros, debió salir a aclarar que esto es algo que se suele realizar cuando algunos detalles no alcanzan a ser considerados en el escrito del partido: “Efectivamente se le pidió que agregara al informe que Víctor Vidal estaba en una zona de exclusión. Es algo que hacemos comúnmente frente a situaciones que se le escapan a los árbitros en determinados encuentros. Ahora claramente agarra más relevancia por la situación que está pasando”, puntualizó el exjuez a El Deportivo.

“En esta situación reaccionamos frente a una publicación que apareció en un medio y, por lo mismo, decidimos incluir que estaba en zona de exclusión. Por eso el informe salió más tarde, pese a que habíamos mandado uno sin la denuncia. Siempre ha complementado los informes en caso que los jueces no se percaten de alguna acción. No se olvide que la patada de Beccacece al refrigerador el árbitro no la vio y después fue anexada al informe por todo lo que salió en los medios”, agregó.

Jona, sin dirigir en Primera

Este miércoles se informaron los árbitros que impartirán justicia durante esta fecha 29 del Campeonato Nacional. En el listado no aparece el nombre de Héctor Jona. De hecho, el referee no dirige en Primera División justamente desde el mencionado encuentro entre Huachipato y los albos, jugado en el CAP el 13 de octubre, en un compromiso pendiente de la jornada 18.

Foto: Eduardo Fortes/Photosport

¿Quiénes arbitrarán a Colo Colo y la U?

Cabe destacar que los aspirantes al título tendrán duros desafíos este fin de semana. El Cacique recibirá en el Monumental a Deportes Iquique, mientras que los azules visitarán Chillán para jugar contra Ñublense.

El encuentro de los de Macul será pitado por el juez Felipe González, mientras que en el de Universidad de Chile lo hará Diego Flores.

Ambos duelos están pactados para este domingo 3 de noviembre a las 18.00 horas.