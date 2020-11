Argentina gana en Lima después de 16 años y Perú queda en el fondo

En el cierre de la cuarta jornada de las Eliminatorias de la Conmebol, Argentina logró una importante victoria sobre Perú por 0-2, en el Nacional de Lima. Los incaicos no levantan en este proceso y solo suman un punto.

Lionel Scaloni le dio la confianza nuevamente a Nicolás González, quien fue titular como lateral ante Paraguay. Ahora jugó más arriba, sacrificando a Lucas Ocampos, y respondió nuevamente con un gol. En los 17′, remata de zurda y bate a Gallese, tras asistencia de Lo Celso. Más tarde, en los 28′, Lautaro Martínez amplía la diferencia, definiendo con el arco libre tras sacarse al golero local.

Perú intentó pero no tuvo resultado. El “italiano” Gianluca Lapadula fue el centrodelantero titular, no obstante no contó con ocasiones claras de cara a Armani.

Después de 16 años, Argentina volvió a ganar en la capital peruana. El 4 de septiembre de 2004 había sido la última vez: un 1-3 con goles de Rosales, Coloccini y Sorín. La Albiceleste quedó en el segundo lugar de la clasificación con 10 puntos, detrás de Brasil. Por su parte, Perú tiene apenas una unidad, en un comienzo muy malo en el afán de clasificar a su segundo Mundial seguido.