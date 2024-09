Arturo Vidal sorprende y pone en remate parte de sus caballos en su haras

Arturo Vidal siempre es noticia, ya sea dentro como fuera de la cancha. Durante esta semana el King se desprenderá de 18 crías de su haras “Il Campione”, el cual ha conservado durante años. Son caballos, nacidos en 2022, son 12 hembras y seis machos.

Según informó meganoticias, la venta estará gestionada por oficina de remates Fernando Zañartu Rosas y Cia. Ltda y se realizará este martes 3 de septiembre a las 12.30 horas. Se aceptarán ofertas tanto de forma digital, telefónica y presencial.

Las crías aún no tienen nombre y son hijos de Classic Empire, Dubai Sky, Il Rey Ivan, International Star, Lookin At Lucky, Megliore Di Tutti, Mendelssohn, Seeking the Dia y Spun to Run. Algunos de estos caballos fueron campeones en distintas ocasiones.

Foto: IG Arturo Vidal

Además, cabe destacar que si la compra es bajo el $1.500.000, la compra se deberá pagar al contado.

Durante la tarde de este lunes, el mismo mediocampista de Colo Colo se refirió al tema: “Todos invitados mañana 12:00 PM al remate de de mis potrillos, puros aviones”, publicó en Instagram.

La economía no es la de antes

Cabe destacar que el año pasado El Deportivo informó sobre los ajustes económicos que está realizando Arturo Vidal. A las cuantiosas pérdidas que sufrieron sus inversiones se sumó una devaluación natural de sus ganancias como futbolista.

En 2023, en una transmisión de Twitch, conversó justamente de los motivos por los que se iba a desprender de parte de sus animales: “El haras es algo que siempre soñé con tener. Lleva cinco o seis años, me ha costado mucho criar mis caballos. En un momento en que me llega a la cabeza, estoy en lo último de mi carrera como futbolista. En estos cinco o seis años he ido máximo siete veces. Me he gastado toda la plata del mundo tratando de cumplir mi sueño”, comenzó diciendo.

“Me aburrí de la hípica porque vi cosas que no me gustaron. Lo veía como un hobby, pero ya no le estoy dando la importancia que me gustaría. Llegan ofertas, pero no lo voy a vender todavía. Seguro lo venderé, pero seguiré en lo mío, que es el fútbol. Estudiar para ser entrenador es algo que quiero, ayudar a las cadetes de la Selección. Por eso he cambiado mi forma de pensar. Me siguen gustando (los caballos), pero de qué me sirve tener una crianza si nos los veo”, agregó.