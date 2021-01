Benjamín Vidal: “El partido ante Colo Colo lo tomaremos como una final”

Benjamín Vidal (29) asume la importancia que tiene para Coquimbo Unido el duelo de esta tarde frente a Colo Colo. El zaguero formado en O’Higgins intenta calibrar el encuentro en su justa medida. Busca abstraerse de las frases cliché. Prefiere buscar la motivación en el rendimiento reciente de los piratas, aquel que los llevó a las semifinales de la Copa Sudamericana, en la que cayeron frente a Defensa y Justicia.

¿Es una final del mundo la que se juegan frente a Colo Colo?

Le pueden poner muchos títulos, pero es un partido importante y hay que tomarlo con la importancia que tiene. Está claro que los dos estamos abajo peleando y por lo mismo quizás está ese morbo, esa tensión. Es un partido importante, tanto como los que se vienen.

¿Es decisivo?

Es decisivo porque nosotros nos estamos poniendo al día sabiendo que arrancamos en desventaja. Cada partido, cada punto para nosotros lo será. Por lo mismo tenemos que estar muy concentrados. Contra Curicó pudimos sumar un punto y quizás sea decisivo. Quizás nos sirvió. Estamos bien.

¿Llegan mejor o peor que los albos a este crucial partido?

La verdad, te puedo decir que como grupo estamos enfocados en nosotros, independientemente del rival, que en este caso es Colo Colo. Llegamos con optimismo, con ganas de mejorar los detalles que hay que corregir, pero llegamos bien. Con la concentración al 100 por ciento.

¿Quién tiene más presión?

Los dos. Hay que reconocer el momento. Estamos peleando abajo está claro eso y por lo mismo está ese morbo. La presión está en todos los partidos. De rendir bien, de hacerlo bien. Siempre va a estar. Si se trabajara sin presión no le sacarías lo mejor a cada jugador.

¿Se sacaron ya el chip de la Copa Sudamericana?

Tuvimos una conversación. Se hablaron las cosas tal cual y lo principal es identificar los momentos. Lo mismo que en un partido de tenis, de básquetbol. Cuando se está bien o mal, cuando hay que enfocarse en una cosa u otra. Estamos preparados para todo lo que venga, con optimismo y ganas de dejar a Cquoimbo en Primera.

¿Fue muy duro el golpe por no llegar a la final?

Sí, fue duro. Después del partido estábamos muy triste, pero si no llegamos hay que reconocer que con lo que tenemos pudimos llegar lejos. Tenemos que rescatar lo bueno que hicimos. Seguro que nos va a servir. Cada partido lo tenemos que tomar como una final. El partido contra Colo Colo lo tomaremos como una final.

¿Miran distinto a Coquimbo después de esa campaña internacional?

No me preocupa como nos miren. Me preocupa más lo que nosotros hacemos. No lo que piensen de nosotros

De la ilusión a la realidad apremiante, ¿cómo se maneja el cambio de escenario?

Creo que primero es más un proceso individual, de aferrarse a la familia. Después de pasar la pena, unificar el grupo y de ahí darle para adelante. Todos tenemos un objetivo común y hay que ser generoso, dejar afuera los egos y ponerse a disposición del equipo.

¿Y cómo ve a sus compañeros?

Bien. Todos muy bien. Los que están medios lesionados, están a full. Los demás seguimos empujando. Todos en la misma dirección.

Van a tener que jugar cada tres días, ¿puede pasarles la cuenta?

A mí criterio, no hay excusas. Hay que jugar nomás. No queda otra.

¿Le alcanza el plantel a Coquimbo para hacerle frente a la exigencia?

Sí. Tenemos plantel, tenemos equipo y estamos empujando.

¿Teme, como se ha planteado, que existan ayudas para salvar a los grandes?

La verdad es que a mí me gusta solo jugar fútbol, hablar de fútbol. Que el resto lo hablen otras personas. Yo por lo menos no soy mucho de hablar de esas cosas.