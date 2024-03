Betis presiona a Manuel Pellegrini para que tome una decisión sobre el futuro de Claudio Bravo

A los 40 años, Claudio Bravo está más cerca de poner fin a su dilatada trayectoria. El arquero chileno tiene contrato hasta el 30 de junio con el Betis de España, pero las lesiones musculares le han impedido alcanzar la regularidad de otras temporadas.

En ese escenario, la institución sevillana mira con recelo la posibilidad de extender el vínculo del oriundo de Viluco, al menos como jugador. Es más, el propio portero ha puesto en duda el hecho seguir de corto desde julio próximo.

“Si toca terminar en junio acá y no existe nada para seguir adelante, se acabó el fútbol... y no pasa absolutamente nada. Si termina mi trabajo acá y existe la posibilidad de continuar en un lugar que te llene de expectativas... ¿Por qué no? Pero hoy no tengo nada claro en ese sentido”, dijo hace algunos días el propio jugador a Redgol.

Pellegrini lo quiere

A comienzos del año pasado, tal como adelantó El Deportivo, el técnico del cuadro andaluz Manuel Pellegrini exigió a la dirigencia la renovación de su compatriota, también del mediocampista mexicano Andrés Guardado.

Según expuso El Ingeniero a la dirigencia, ambos jugadores eran referentes del vestuario de la escuadra de Heliópolis. En ese sentido, se hacía urgente la extensión de los contratos de ambos atletas. Situación que, finalmente, fue aprobada por la secretaría técnica del club.

Sin embargo, ahora la situación es completamente diferente. Cuando el meta cumpla su compromiso con los béticos tendrá 41 años. Asimismo, el club espera que el DT chileno decida si contará con Bravo para su equipo técnico, tal como adelantó el diario El Desmarque.

“El Real Betis no se plantea su continuidad (al menos como portero), como sí la valoró en años anteriores. Tanto el club como Manuel Pellegrini mantienen la puerta abierta para que pueda seguir trabajando aquí, si así lo desea”, publicó el periódico,

Asimismo, el medio argumentó que su nueva función tiene márgenes: “ya sea integrado en el cuerpo técnico del chileno (si sigue) o aportando su experiencia fuera del campo, emulando las labores que hoy ejecuta Joaquín Sánchez”.

En la misma nota agregó que “como hemos venido contando desde hace meses, el entrenador nunca ha ocultado, y así se lo ha transmitido, su deseo de incorporarlo en el staff técnico… encaminado a dirigir a Chile algún día”.

De acuerdo con el mismo medio, el meta chileno es quien tiene la respuesta. Todo mientras los hinchas de Colo Colo no pierden la esperanza de ver el retorno de su ídolo, quien se marchó a la Real Sociedad hace ya 18 años.

“La pelota está en su tejado. Su contrato expira en junio. Será Claudio Bravo quien decida su futuro. Se lo ha ganado, pero seguir de corto en Heliópolis no es una opción a falta de tres meses para el final de curso”, publicó el diario andaluz.