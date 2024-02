Claudio Bravo se refiere a un posible retiro: “Si no existe nada para seguir adelante, se acabó el fútbol”

Claudio Bravo podría estar viviendo sus últimos meses junto al Real Betis y como futbolista profesional. Así lo ha dejado claro en una entrevista en la que se refiere sobre su futuro en la actividad.

El guardameta, quien tiene contrato vigente hasta junio de este años con el conjunto español, se refirió a la posibilidad de poner fin a su carrera si es que no llega una nueva propuesta.

“No hemos hablado con el club ni con Manuel (Pellegrini) ni nada, porque a mí tampoco se me pasa por la cabeza. Lo único que tengo en mi mente ahora mismo es disfrutar al máximo”, comentó en diálogo con el canal de Youtube Kenotrotamundos.

El futbolista formado en Colo Colo comentó que está dispuesto a escuchar alguna propuesta de otro club para continuar compitiendo, pero a la vez dejó claro que está preparado en el caso de que no aparezca ninguna otra oferta que le permita continuar en el fútbol.

“Si toca terminar en junio acá y no existe nada para seguir adelante, se acabó el fútbol... y no pasa absolutamente nada. Si termina mi trabajo acá y existe la posibilidad de continuar en un lugar que te llene de expectativas... ¿Por qué no? Pero, a día de hoy, no tengo nada claro en ese sentido”, sostuvo.

“A nivel de futuro no tengo nada decidido ni nada pensado más allá”, señaló y aseguró que “tengo la tranquilidad del día a día y el disfrutar de cada momento donde me toca estar”.

Bajo la mirada de Ricardo Gareca

Tras la llegada de Ricardo Gareca al banco de la Roja, el DT argentino se ha puesto en marcha para evaluar qué jugadores tienen posibilidad de ser llamados por la selección. Y en este sentido la presencia de Claudio Bravo vuelve a tomar fuerza a pesar de que su antecesor, Eduardo Berizzo, lo dejara fuera de las nóminas.

Así lo aseguró hace unos días en los que dejó claro que se contactó incluso con Berizzo para conocer la forma de trabajar del oriundo de Viluco. “Una de nuestras inquietudes es saber en qué estado está”, comentó el Tigre.

“Tuve una reunión con Pellegrini en Sevilla, me atendió bien en Manchester City, también en España”, sostuvo. “Siempre viajo a Europa para interiorizarme de algunas cosas, intercambiar opiniones con entrenadores, eso es fundamental. Y la opinión que me dio acerca de Bravo fue muy buena”.

Sobre la conversación con el Toto expresó que este “tuvo palabras muy elogiosas para Bravo”.

Aprobado por el Matador

El ex goleador de la selección Marcelo Salas también reaccionó a la posibilidad de regreso que ofreció Gareca a Claudio Bravo, así como de Marcelo Díaz. “Marcelo y Claudio son jugadores de experiencia y si están en la nómina serán aporte tanto en la parte futbolística -donde todavía les queda mucho- y también en la parte del camarín, por su experiencia, para afrontar estos partidos difíciles que se nos vienen”, aseguró.

Mi punto de vista es que es positivo y que bueno que haya abierto las puertas a todos los jugadores porque él debe velar por obtener resultados y sacar puntos, y hay futbolistas que pueden aportar en dos partidos como me pasó a mi en su momento y en seis meses más capaz que ya no, por eso lo importante es el ahora”, agregó el exdelantero. “Tengo mucha confianza en los jugadores experimentados”, manifestó.