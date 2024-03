“Le va a pelear el ranking a Jarry”: los problemas que dejó en el pasado Alejandro Tabilo para dar el salto a la élite del ATP

Alejandro Tabilo (39º) escala paso a paso, sin apresurarse, pero en un gran momento. Sus buenos resultados lo han llevado a encontrar el mejor ranking de su carrera. Todo producto del trabajo que ha realizado desde el final de la temporada anterior. De forma sorpresiva para muchos, después de las dudas instaladas por su irregular 2023. Este fin de semana cayó en la final del Chile Open ante Sebastián Báez (19º), pero sigue subiendo en la clasificación mundial y sumando sensaciones positivas tras un gran certamen.

Hoy opta por la calma. Hace dos años vivió algo similar al tener un gran arranque de temporada, pero en aquella ocasión una serie de malas decisiones lo llevaron a bajar el nivel. Con el tiempo revelaría que no se sentía preparado para afrontar estar entre los 100 mejores del planeta en ese momento. “Nos pilló un poco desprevenidos, porque teníamos agendados challengers y tratamos de incluir unos ATP. Después de que nos pegó eso, era tratar de jugar todo, ya que teníamos la chance de subir. Era más eso, tomarlo con calma. También vi muy bien el nivel y una chance muy grande de sumar y quise jugar todo y eso me pasó la cuenta”, comentó a El Deportivo.

Observando aquella experiencia, ahora esperan tener la capacidad de afrontar de mejor forma los desafíos y planificar mejor su calendario. Guillermo Gómez, entrenador de Tabilo, nunca ha perdido la confianza en su pupilo, incluso cuando las cosas no resultaban de la mejor manera. “Desde marzo de 2022 ha sido un calvario para Ale. Es un tema no menor para él, pasó de tener momentos de mucho éxito a tener mucha presión. Ha habido demasiadas lesiones, que yo las atribuyo al esfuerzo tan grande que hizo en algún minuto. Su cuerpo dijo ‘necesito un respiro’, y nos ha tocado mala suerte”, explicaba a este medio hace algunos meses.

Alejandro Tabilo y Tomás Barrios lograron su primer título ATP en dobles. Foto: Rodrigo Aljaro/Chile Open.

Quizás el momento más crítico de Tabilo en el último tiempo fue su eliminación en Santiago 2023. Si bien no defendía puntos a nivel ATP al tratarse de un certamen ajeno al circuito, para todos fue una sorpresa cuando el paraguayo Adolfo Vallejo (447º en ese momento) lo sacó de la competencia en la capital nacional. El chileno figuraba en el puesto 122 del escalafón. Parecía que era un punto de no retorno. Contrariamente a lo que pasa en muchos golpes bajos, desde ahí todo fue en alza. No obstante, el camino fue pedregoso.

Había sumado títulos challenger en mayo y junio, pero el pensamiento generalizado indicaba que a esa altura podía estar jugando en otras lides. Eran varios los factores que no le habían permitido dar el salto antes. Uno de ellos, una exhibición ante Rafael Nadal (652° en la actualidad) que el mismo Tabilo quiso jugar y que lo llevó a ocultar una lesión. “Me tuvieron que operar de la espalda, porque tenía muchas molestias ahí. Justo semanas antes del partido. Nos apuramos en ese proceso, que también creo que pudo pasar la cuenta para empezar el año bien (...). Fue difícil. Además, cuesta con el ánimo, tantas lesiones, empezar de vuelta. Me va bien y tengo que parar de nuevo. Es duro saber que puedo estar ahí y tener que parar”, sentenciaba a mediados de 2023.

Un análisis que era compartido por su coach. “Teníamos un compromiso. Hubo muchos temas médicos para que pudiera jugar, pudo hacerlo de muy buena forma; pero fue un momento complejo y tuvimos que apurar muchas situaciones para que él jugara y después tuvimos que parar mucho tiempo porque había que tener el relativo descanso para esa espalda que estaba bien dañada”, aporta Gómez respecto al tema.

En su mejor momento

Hasta enero, los títulos ATP eran cosas esquivas para Alejandro Tabilo. Incluso las definiciones. Solo sumaba un segundo lugar (Córdoba en 2022), pero iniciando el año ya atrás los malos recuerdos. Vencía al japonés Taro Daniel en dos sets, por 6-2 y 7-5, en la final del ASB Classic 2024 de Auckland y sumaba su primer título ATP. Este domingo, estuvo cerca, pero sucumbió en la definición del Abierto de Santiago.

Alejandro Tabilo ha tenido un alza notable en los últimos meses. Foto: Luis Sevilla Fajardo

En diálogo con El Deportivo, el histórico Patricio Cornejo entrega los fundamentos del momento de Ale. “La perseverancia al final te da un premio o te deja tranquilo porque hiciste todos los esfuerzos, eso no se logra todo el tiempo. Pero creo que él si lo ha logrado, está muy bien posicionado en este momento y el tiempo le ha dado la razón a su trabajo”, señala el extenista.

“No sé donde va a llegar, pero tiene la posibilidad ahora con un mejor ranking de enfrentar jugadores de mayor nivel. Eso va a ser muy positivo para él, ya que verá cuanto tiene que trabajar. Con los resultados que ha obtenido debe estar con mucha motivación, además que tiene una edad en la que puede mejorar mucho”, agrega.

En esa línea, al oriundo de Llolleo le gustaría ver a Tabilo compitiendo contra los mejores del circuito. “Por lo menos va a tener la posibilidad de enfrentar a deportistas como Djokovic, Zverev, Alcaraz y todos esos jugadores que son top ten en estos momentos. Eso es un verdadero privilegio, más allá de si le va bien o mal, pero poder enfrentar jugadores de un gran nivel, es una satisfacción tremenda. Para llegar a eso tienes que haber hecho un trabajo muy bueno”, dice.

Las claves del alza

Horacio de la Peña ha seguido la campaña de Tabilo. El argentino contesta el llamado de este medio y entrega su análisis al alza del tenista: “En los momentos difíciles siempre tiraba drop shots demasiado altos que lo hacían muy predecible y hacía una jugada de demasiado alto riesgo en momentos en que uno tiene que ser sólido. Tiene realmente una velocidad de pelota desde los dos lados muy fuerte, que cuando entra en la zona y empieza a pegarle limpia a la pelota, se hace muy difícil jugar con él”, señala.

Alejandro Tabilo ganó ATP de Auckland en el inicio de la temporada.

“Otras de las grandes virtudes que mejoró muchísimo fue su saque, hace mucho daño con él. Eso hace que todas las jugadas con su saque las empiece mandando y cuando manda tira muy fuerte”, agrega.

El Pulga asegura que pasó a ser un tenista difícil de predecir en el juego. “En los momentos difíciles era muy irregular, eso es lo que más cambió. Es un jugador muy talentoso y cuando le empezó a meter horas de trabajo, su talento comenzó a fluir mucho más. Es un chico con una mano espectacular, que juega muy bien tanto por arriba como por abajo”, enfatiza.

También visualiza los elementos que aun debe mejorar. “Uno de sus mayores problemas es cuando le juegan alto. En la semifinal, cuando el francés le jugaba alto lo complicaba mucho, no tiene mucha fuerza arriba. Tiene un muy buen látigo en sus manos, pero cuando la pelota le sale de la línea del hombro se vuelve frágil”, explica.

¿Qué debe hacer ahora? Horacio de la Peña espera que logre plantarse ante los mejores del mundo. “El gran problema que tienen los jugadores cuando suben de nivel, es que no tienen herramientas para jugar con los chicos que juegan mejor, no tienen tiro. Tabilo sí tiene tiro, lo que le falta es físico, fuerza física y aguante mental para quedarse plantado en los momentos difíciles. Eso es algo que lo va a ir agarrando con el roce de los jugadores mejores y con la cantidad de torneos que va a jugar”, asegura.

La escalada de Tabilo coindice con el estancamiento de Nicolás Jarry (24°) en el comienzo de la temporada, por lo que para el exentrenador de Massú y González no sería una sorpresa que compitan por ser el número uno del país. “Creo que le va a pelear el ranking a Jarry, va a ver una muy linda pelea de quien es el mejor chileno a fin de año. Hoy veo un poquitito mejor a Nico, tiene más herramientas y le ha ganado a mejores jugadores más veces y es más potente, pero hay que ver como sigue evolucionando Tabilo”, sentencia.

Hace seis meses, el objetivo del nacido en Toronto era retornar al top 100. Lo hizo y en las primeras dos semanas del año se metió en el top 50. Quizás más rápido de lo que cualquiera pudo imaginar. Ahora más maduro que en cursos anteriores y con la experiencia de haber vivido momentos difíciles, logra escalar a los mejores 40 del planeta. Un lugar en el que espera mantenerse. “Ahora viajaré a Indian Wells, que es otro torneo y luego viene una gira larga. No siempre se puede ganar, ahora seguiré trabajando con la cabeza arriba”, señaló este domingo.