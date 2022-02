Betis sucumbe ante Villarreal con Bravo fuera por lesión

Pellegrini tuvo un mal día. El DT chileno llegó al Benito Villamarín con la ilusión de sumar de a tres para seguir en la pelea por entrar a puestos de clasificación europea y mantener la tercera ubicación en la tabla. El equipo del Ingeniero, que venía de vencer como visita al Espanyol por 4 a 1, sucumbió por 2 a 0 frente al Villarreal. En tanto, Claudio Bravo no pudo estar en el encuentro por la lesión en su aductor sufrida con Chile ante Argentina, en el partido válido por las clasificatorias a Qatar 2022.

En cuanto al partido, el Real Betis partió de forma intensa el cotejo. Desde un inicio salió a buscar y presionar la salida del conjunto de Unai Emery. Sin embargo, la visita pronto se posicionó de buena forma en la cancha para emparejar el partido. Incluso, el Submarino Amarillo comenzó a dominar y el Betis tuvo que recurrir constantemente a las faltas para parar las subidas de los jugadores amarillos.

Sobre la media hora de juego, ambas escuadras no lograban acercarse con mucho peligro a las porterías y no todavía no se hacían daño. Al 31′ Fekir probaba las manos de Rulli con un remate seco fuera de área, que el guardameta contuvo con éxito.

Pero, cuando estaba por concluir la primera etapa, la noche sevillana se tornó más oscura para Pellegrini. Pau Torres adelantó a los 41 al Villarreal con un impecable cabezazo en el que el guardameta Rui Silva nada pudo hacer. 1 a 0 a favor de la visita y el DT chileno se lamentaba por la apertura de la cuenta.

En el complemento, Villarreal salió con todo y avisó de entrada con un gol de Chukwueze que el juez de línea marcó como offside. De entrada, la visita imponía sus términos en el partido. Ante compleja situación, Pellegrini tomó la determinación de realizar un doble cambio para darle más dinamismo a su equipo. Así, dio entrada, en el 59′, a dos de sus figuras: Borja Iglesias y Rodrigo Sánchez, por Willian José y Andrés Guardado respectivamente. Esto, con la esperanza de poder remontar el resultado.

Por su parte, Emery respondió a Pellegrini haciendo, también, una doble modificación: Danjuma por Alcácer y Aurier por Foyth. En el 68′ la alegría se tomó el Betis ante un penal cobrado por el juez, tras mano de Aurier. Sin embargo, el VAR intervino y el juez, al ver nuevamente la jugada, desestimó el cobro. A esa altura, los dirigidos por el chileno se hacían con la posesión del balón y del partido. La visita, por su parte, aguantaba para salir rápido.

Pero si los sevillanos se estaban viendo mejor mejor con los cambios, Villarreal le puso la lápida al local en los 83′ con un golazo de fuera del área. Capoue se encontró con un balón frontal que remató con derecha al ángulo superior del arco. Nada que hacer el arquero local. Balde de agua fría para los verdiblancos que en ese momento sintieron el golpe. De ahí en más, Villarreal pudo hacer el tercero, pero no encontró el camino para ampliar la cuenta y finalmente el marcador no se movió más.

Con este resultado, el equipo de Pellegrini y Bravo se mantuvo en la tercera posición de la LaLiga con 40 puntos, a siete unidades de su clásico rival, el Sevilla. Sin embargo, ahora tendrá que mirar de reojo al Barcelona que, con su victoria ante el Atlético de Madrid, se acercó peligrosamente al Betis. Tan solo dos puntos separan al estratega chileno de los dirigidos por Xavi. Eso sí, los de Cataluña tienen un partido menos.

Ahora, los dirigidos por el DT chileno deberán visitar al Levante en Madrid, el próximo domingo 13 de febrero, con la misión de sumar de a tres para no perder su buena ubicación en la tabla y para seguir soñando con ir a la Champions League.