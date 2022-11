Björn Borg: “Marcelo Ríos era increíble jugando tenis; era el mejor”

Björn Borg (Estocolmo, 6 de junio de 1956) es sin duda una de las leyendas más importantes de la historia del tenis y también del deporte mundial. De visita por Sudamérica, acompañando a su hijo Leo, quien jugó en Montevideo y Sao Leopoldo, por el circuito Dove Men+Care, el exnúmero uno y ganador de 66 títulos (11 de Grand Slam) atiende desde Brasil a La Tercera. De antemano se disculpa por no estar en Chile con su retoño, quien no participará en el Challenger de Temuco, por razones de fuerza mayor.

En Chile dejó muchos amigos. Hans Gildemeister, por ejemplo...

Jugué contra Gildemeister, Fillol y Cornejo. Así que sí, tengo muchos amigos en Chile. Son muy agradables y lamento no haber podido viajar a Chile esta vez.

¿Qué le parece que su hijo Leo haya decidido seguir sus pasos en el tenis?

Tiene la motivación. Seguirá jugando y mejorando, tiene 19 años. Así que tiene muchos años más para seguir. El está tratando de hacer su propio camino, pero él es muy bueno.

¿Puede ser una presión para él llevar el apellido Borg?

Sí, por supuesto, pero él está disfrutando del tenis e intentando hacer lo mejor.

¿Qué le parece que en su Sudamérica haya un circuito como el Dove Men+Care, con 17 challengers y 25 futuros? ¿Qué tan importantes son esas oportunidades para los jugadores jóvenes?

Lo primero que debo decir es que Sudamérica tiene muchos jugadores buenos y muchos torneos. Por eso vinimos aquí, porque es bueno para Leo jugar estos torneos, ya que la competencia es muy difícil y dura. Venir acá y jugar contra estos tenistas es una muy buena experiencia. Sin duda, es una gran oportunidad.

¿Cómo ha sido su experiencia como capitán el Team Europa en la Laver Cup? En la última se retiró Roger Federer...

La Laver Cup es un torneo muy importante para mi equipo, para Europa, pero incluso más para el de McEnroe, que es el Resto del Mundo. Es una competición muy dura que tiene a los mejores del mundo jugando lo unos contra los otros. Es muy importante para nosotros ganar. El tenis es muy bueno, los partidos también y la gente la ama. El próximo año nos mudamos a Vancouver, en Canadá.

En su equipo tuvo a Federer, Nadal y Djokovic... ¿Para usted quién es el mejor?

Diría que Federer, Nadal y Djokovic son increíbles, y Murray también, aunque ha estado lesionado bastante. Tener a estos cuatro jugadores en la Laver Cup en Londres fue genial. Sin embargo, lo que han hecho Federer, Nadal y Nole es increíble, en general, en todo el mundo. Pero bueno, Federer ya no jugará más, Nadal quizás juegue un año más y Djokovic… veremos qué pasa con él.

¿Dónde se pone en la historia del tenis?

Para mí el tenis es muy importante, amo el tenis. Estoy muy feliz con lo que durante mi carrera como jugador. Creo que tuve éxito. Quizás me retiré muy joven, pero lo que hice fue muy satisfactorio para mí como persona. Es importante para mí seguir involucrado y seguir el tenis.

Leo Borg, durante su participación en el Circuito Dove Men+Care. Foto: Legión Sudamericana.

¿Le quedó alguna deuda pendiente?

Soy feliz con lo que hice con mi carrera. Gané los torneos que quería ganar, estaba muy satisfecho con mi forma de jugar, además el tenis es uno de los deportes más importantes del mundo. Simplemente estoy feliz con lo que hice y también por poder seguir involucrado en él.

¿Cree que su rivalidad tenística con John McEnroe es la mayor de todos los tiempos?

John y yo somos muy buenos amigos. Nos vemos a menudo. Considero que lo que hicimos por el tenis, por los jugadores actuales, incluso, fue muy importante, porque iniciamos cosas muy positivas y buenas para el deporte. John y yo estamos muy felices de haber podido ayudar a construir este deporte; y creo que los jugadores actualmente lo saben.

Ya han pasado 42 años de esa mítica final de Wimbledon contra McEnroe. ¿Cómo la recuerda?

Por supuesto que recuerdo esa final de Wimbledon, a veces hablamos sobre ella. Lo que hicimos por este deporte fue muy importante, pero creo que el presente es incluso más importante para mí y para John. Tenemos familias, y seguir a mi hijo Leo jugando tenis es muy importante. Estoy deseando poder viajar con él y acompañarlo en su carrera.

¿Piensa que ese partido cambió la historia del tenis?

No creo que ese partido en particular haya cambiado la historia del tenis, pero sí creo que hicimos mucho por el tenis; por el deporte. Promovimos el tenis a nivel mundial y estamos muy contentos por ser parte de la historia de este deporte, por verlo crecer...

¿Hoy se arrepiente de haberse retirado tan joven?

Nunca me he arrepentido de haberme retirado tan joven. Estaba contento con lo que había hecho en tenis, pero también lo estaba cuando tomé la decisión de dar un paso al costado y alejarme. No tengo ningún arrepentimiento, nada. Hice muchas cosas por mí y cumplí todo lo que me propuse.

En Chile, se suele comparar su retiro con el de Marcelo Ríos, quien también dejó de jugar muy joven...

Marcelo Ríos era un jugador increíble, un gran jugador. Lo vi jugar tantas veces, era increíble jugando tenis... Quizás quería hacer otras cosas con su vida, pero cuando jugaba era uno de los mejores; era el mejor. Seguirlo y verlo jugar era increíble. Era muy bueno.

A propósito de otro exnúmero uno, ¿qué le parece lo que está viviendo Boris Becker, hoy en prisión?

Boris es un muy buen amigo mío y creo que toda esta historia que ha ocurrido durante el último año es muy triste. ¿Qué puedo decir? Todos amamos a Boris, fue uno de los mejores en este deporte, y definitivamente lo voy a ver cuando pueda hacerlo.

¿Cómo le gustaría ser recordado?

Me gustaría que me recordaran como un buen jugador de tenis y una buena persona.

¿Viajará a Chile en el algún momento?

Sé que tienen muchos torneos y jugadores buenos, así que ya estoy deseando poder ir a Chile en el futuro. Tuvimos que quedarnos en Brasil una semana más y luego volveremos a Europa, pero definitivamente iremos a Chile. Me encanta la gente de allí.