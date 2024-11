Bolados frente a Guerra: los rezagados de Colo Colo y la U que brillan en la parte final del Torneo Nacional

Hasta el 13 de octubre, el protagonismo de Marcos Bolados en Colo Colo venía siendo escaso. El delantero no anotaba desde el 25 de mayo. Sin embargo, el cuerpo técnico le dio la oportunidad de ser titular ante Huachipato. Ahí el ariete comenzó una racha que se ha extendido en la parte final del Campeonato Nacional. El formado en Deportes Antofagasta abrió la cuenta en la posterior victoria por 2-1 en Talcahuano. Ese día, Jorge Almirón estaba suspendido. Fue precisamente el día que se grabaron los movimientos del entrenador cuando incurrió en el supuesto desacato que Universidad de Chile denunció. Este martes, el Tribunal de Disciplina falló a favor de los albos.

Más allá de lo extrafutbolístico, en el césped, el atacante se ganó la posibilidad de seguir siendo protagonista. Vino el partido ante Unión La Calera y, nuevamente entrando desde el inicio, fue quien pudo romper el cerco cementero. Su anotación fue la única de esa tarde. “Así es el fútbol. Un día estás jugando, al otro no. Pero siempre hay que estar preparado para las oportunidades. Ahora me toca marcar y estoy jugando cómodo en esa posición, al lado de Paiva”, señaló el ariete durante esa tarde. “Los compañeros, todos los que entrenamos lo hacemos bien. Hay una competencia sana y grande. Cuando alguien entra desde la banca, lo hace tan bien como los titulares”, añadió.

Marcos Bolados celebrando junto a Leonardo Gil. Foto: Photosport

La seguidilla de encuentros que tuvo el cuadro de Macul para ponerse al día de sus partidos pendientes, encontró en Bolados a su salvador. Ante Palestino, en La Cisterna, cuando el Cacique estaba abajo en el marcador, el delantero logró el empate 2-2. Finalmente, fue Carlos Palacios quien le dio la victoria a los de Pedrero. Ese día, ingresó tras el descanso. También le hicieron la falta que derivó en el penal que significó en el tercer tanto. Su regularidad en la parte final ha sido premiada. Ante Deportes Iquique volvió a tener minutos. Pese a que Colo Colo ya contaba con contingente completo, Bolados actuó 32′ y anotó el tercer tanto de la tarde, sellando la goleada. El antofagastino negocia por su renovación. Este 2024 acumula 41 encuentros, siete anotaciones y tres pases gol.

El caso de Guerra

La situación de Nicolás Guerra en la U llegó a ser más dramática que la de Bolados en Macul. El atacante no jugó ningún partido entre el 4 de abril y el 17 de agosto. Desde entonces, ha tenido actuaciones intermitentemente. Por Primera División le anotó a Cobreloa y a Huachipato. Este último, de manera agónica en un partido muy duro para los dirigidos por Gustavo Álvarez. Ante Ñublense, durante el último fin de semana, el ariete fue titular y respondió con creces. Su doblete le dio tres puntos a una Universidad de Chile que mantiene sus aspiraciones de ser campeón.

Nicolás Guerra le anotó dos goles a Ñublense. Foto: Photosport

“Siempre he dicho que he sido una persona súper trabajadora, perseverante, resiliente, así que mientras haya posibilidades yo me entrenaré a full desde el día uno hasta el último día. Eso es lo que me ha caracterizado siempre, el trabajo”, señaló tras ser la figura en Chillán.

En esa línea, el delantero de 25 años se refirió al hecho de anotarle a su exclub. “Fue una etapa de mi vida muy linda, es una ciudad a la que le tengo mucha aprecio, un club que lo quiero bastante, siempre los llevo en mi corazón a ellos porque fueron dos años de mi vida muy lindos en lo personal y lo deportivo”, dijo. En el curso actual, contando todas las competencias, suma 19 encuentros, siete goles y dos asistencias.