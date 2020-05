ByN se abre a una mediación con el plantel

A una semana de que el Sifup visitara las dependencias de la Dirección del Trabajo para denunciar el conflicto entre Blanco y Negro y el plantel de Colo Colo, la entidad laboral se reunió de manera remota con la concesionaria para escuchar su postura acerca de la división con los futbolistas e iniciar un proceso de mediación. En la videollamada, la sociedad anónima manifestó a las autoridades su voluntad de buscar un acuerdo.

Hoy, a más tardar mañana, la Dirección se reunirá con los futbolistas. Lo más probable es que este encuentro se sostenga con la misma comisión que se reunió con la dirigencia. Es decir, con Paredes, Barroso, Zaldivia e Insaurralde. El organismo les sugerirá la mediación. De ser afirmativa la respuesta, dentro de la semana podría producirse un nuevo encuentro entre las partes en disputa para poder zanjar la situación y no llegar a los tribunales.

De no haber acuerdo, la DT deberá decidir si la dirigencia está incumpliendo las leyes laborales al pasar a los deportistas al Seguro de Cesantía, amparados en la naciente Ley de Protección al Empleo y desconocer el pago de 22 días correspondientes a abril, algo que el plantel considera ilegal, ya que cumplieron pautas de entrenamiento ordenadas por el club.

Durante la jornada, la diputada Marisela Santibáñez (PC), presidenta de la Comisión de Deportes de la Cámara, se lanzó contra ByN en La Tercera: “Me parece una vergüenza que una sociedad anónima esté ocupando este recurso. Todas las indicaciones que presentamos para que las grandes empresas, como Blanco y Negro, no se colgaran de este proyecto, no las pudimos ganar. Desde la ministra para abajo había una ingenuidad o intención de que ellos no se colgaran, que una sociedad anónima como Blanco y Negro no se colgara. Y se cuelgan del seguro de cesantía con sueldos que no tienen nada ver con el trabajador de la mediana y pequeña empresa”.

En tanto, pasadas las 18 horas de ayer, se realizó la primera reunión del nuevo directorio, que sumó al sociólogo José Miguel Sanhueza como reemplazante de Daniel Morón. Precisamente con los votos de Sanhueza y Edmundo Valladares, ambos representantes del Club Social, más los de Harold Mayne-Nicholls, Alejandro Ascuí y del propio Aníbal Mosa, este último logró mantener la presidencia del directorio. Mientras que Mayne-Nicholls continuará como vicepresidente ejecutivo.

El bloque opositor no presentó candidato. Sus cuatro miembros, Alfredo Stöhwing, Angel Maulén, Diego González y Carlos Cortés (este último, el más votado el jueves pasado), se abstuvieron. De este modo, la nueva mesa se constituye para los próximos tres años. No obstante, en caso de renuncia de alguno de sus miembros, se debe convocar a una nueva Junta de Accionistas para dar paso a la elección de un nuevo directorio, tal como ocurrió ahora tras las salidas de Pablo Morales y Daniel Morón.