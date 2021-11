Cagigao se la juega por Calama: “No hay respuesta formal, pero sí la determinación nuestra”

En la ANFP están expectantes con respecto a la posibilidad de que la Roja pueda jugar de local ante Argentina en Calama, por la próxima fecha de las Eliminatorias. El director deportivo de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), Francis Cagigao, aseguró que esperan una resolución final en las próximas 24 horas.

“La respuesta formal por ahora no la hay, pero sí es verdad que hay una determinación por parte nuestra y en las próximas 24 horas debe haber una resolución final”, comentó el ejecutivo, que también detalló los puntos que faltan por resolver: “Una parte es la logística deportiva. Yo mismo vsité Calama en febrero, convencido de que íbamos a preparar el partido con Ecuador, que después se suspendió. Hoy estamos en otra situación. Esperamos la resolución final tanto del aspecto del aeropuerto como del estadio en sí. Las sensaciones ahora mismo son muy positivas, pero faltan estos últimos detalles”.

Cagigao anunció que esta tarde darán a conocer la prenómina de la selección chilena para la gira a Estados Unidos, en diciembre. Eso sí, lamentó que no podrán contar con jugadores de Universidad Católica y Colo Colo, en caso de que ambos disputen una definición por el título.

“Es complejo. Surgió esta posibilidad hace dos meses. Por un lado, tenemos la convicción de buscar el futuro del futbol chileno. Por otro lado, se nos hace complicado hacer esta lista. Esta tarde daremos una prelista muy amplia, porque si Católica y Colo Colo terminan empatados no podremos contar con esos jugadores”, sostuvo.

“La nómina final recién la haremos el día 4 de diciembre en la noche y con incertidumbre. Para nosotros desde la Selección nos gustaría que los partidos del 5 de diciembre se jugaran temprano. Yo personalmente hice esa solicitud al Sifup”, reveló.

En ese sentido, aprovechó para criticar las bases del Torneo Nacional, que establece un partido de definición en caso de igualdad de puntos en el primer lugar, lo que choca con los intereses de la Roja. “A mí me extraña que no valga la diferencia de goles en la parte alta, pero sí en la baja. Sí vale en las Eliminatorias y en la liga inglesa, aquí no, pero bueno, alguien lo decidió así”, disparó.

Por último, elogió el progreso de Ben Brereton y destacó su importancia en el funcionamiento de Chile. “Pasó a ser un futbolista de la Championship a ser un futbolista internacional de la Championship. Hemos visto una evolución en su juego. Creo que jugar con esta Selección y adaptarse a ella le ha añadido confianza y lo hemos visto en la Championship, donde lleva 16 goles. No cabe ninguna duda que jugar con Chile ha ayudado a mejorar su registro de gol, pero es mucho más que un goleador. Tiene unos recursos que nos ayudan mucho, porque él nos da más profundidad, nos da un plan B. Si Ben sigue con esta trayectoria, es lógico que le lleguen ofertas”, concluyó el gallego.