Calzado antes que equipo: Paredes acuerda dos años con Nike por US$ 1 millón

Esteban Paredes aún no sabe si continuará en Colo Colo. Los apremios que vive el club albo, más enfocado por estos días en salir de la zona de descenso y en el decisivo duelo ante La Serena, han impedido que el goleador histórico del fútbol chileno y Blanco Negro se sienten a dialogar respecto de una eventual extensión del vínculo que los une hasta fines de esta temporada. Sin embargo, el Tanque, quien ya ha dicho que quiere jugar un año más por la escuadra popular, avanza decididamente en otro acuerdo para asegurar su futuro económico: está a un paso de firmar un contrato con Nike para transformarse en uno de los representantes de la multinacional en Chile.

Las cifras son millonarias para el mercado nacional. El pacto puede reportarle al delantero ganancias hasta por US$ 1 millón de dólares por los dos años de relación que están planteados sobre la mesa. La cifra se deduce de un monto fijo que bordea los 750 mil dólares, otros variables y de los que están asociados al retiro de productos por parte del capitán albo en las tiendas de Nike. La especificidad del pacto se mantiene bajo estricta reserva, pues está sujeto a un acuerdo de confidencialidad.

El plazo de la relación es independiente de si Paredes extiende su carrera futbolística o no. “Si sigue jugando, espectacular. Y si no, será algo así como lo que hizo Puma con Diego Rivarola”, explican desde el entorno del ariete. Con la imagen del ex azul, la empresa alemana editó poleras temáticas. De hecho, la conmemorativa de su centésimo gol con los laicos le generó líos con Adidas, que vestía a los universitarios. Además, Rivarola participa en eventos y comparte imágenes con su sponsor en las redes sociales.

Paredes ya ha dado señales de cercanía con Nike, la principal competidora en el mercado de Adidas, la marca que vestirá al Cacique desde el primer día de 2021. De hecho, poco después de que finalizó su vínculo con Umbro, que utilizó en su favor el gol que transformó a Paredes en el goleador histórico del fútbol chileno, cuando superó el registro de Francisco Chamaco Valdés, comenzó a utilizar botines de la firma, que en el fútbol mundial luce como buque insignia a Cristiano Ronaldo, que tiene en sus filas a Zlatan Ibrahimovic y Robert Lewandowski, por citar solo a algunos, y que entre los astros chilenos mantiene relación con figuras como Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Gary Medel. Además, viste a la Selección.

El Superclásico de las marcas

Independientemente del pacto que Paredes y Colo Colo alcancen en cuanto a la renovación del contrato que está por terminar, hay una obligación que Blanco y Negro ya contrajo con el delantero: facilitarle el estadio Monumental y el primer equipo para la organización de su despedida.

Si la decisión alba fuera no renovar la relación con el goleador, y Paredes efectivamente cierra el acuerdo con Nike, se aproximará la fecha del partido homenaje, en el que se producirá un verdadero Superclásico: el primer equipo albo lucirá la indumentaria oficial de Adidas y la escuadra que enfrente llevará el equipamiento de la marca de origen estadounidense.

Otro de los beneficios que tendrá el acuerdo para la realización del tributo será la intercesión para conseguir figuras de talla mundial. La cercanía de Paredes con Vidal da prácticamente como un hecho su participación y tampoco deberían existir inconvenientes para contar con el Niño Maravilla y el Pitbull. Sin embargo, la apuesta será allegar la mayor cantidad de figuras posibles de primer nivel internacional. La lista para elegir es amplia.

Un nombre que vende

Paredes es un nombre que vende. De eso dan fe en San Antonio Unido, el club que adquirió en marzo y al que ha logrado rentabilizar pese a los efectos que ha generado la pandemia en la actividad económica. El delantero es el dueño del 89 por ciento de las acciones de la entidad, que preside Guillermo Lee.

En la Quinta Región reconocen que su sola presencia ha resultado clave para cerrar sustanciosos acuerdos, considerando la realidad económica de la Segunda División, la tercera categoría del fútbol chileno. Desde que llegó Paredes, han recaudado más de $ 250 millones de pesos en publicidad, lo que les permite el financiamiento de todo el ejercicio 2020.

En ese emprendimiento, Paredes ha tenido un rol activo aunque en la medida de lo que le permiten sus obligaciones con la escuadra de Macul. En esa línea, se ha presentado en la firma de algunos acuerdos publicitarios para potenciar la relación con las marcas que apoyan el proyecto.