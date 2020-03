Caputto: “Nunca creí que íbamos a perder el partido ante Everton"

Universidad de Chile volvió a empatar en el Estadio Nacional. Los azules se perdieron la oportunidad de escalar al primer puesto de la tabla tras empatar 0-0 con Everton. Posterior al encuentro, el entrenador de la U, Hernán Caputto, dijo que durante el transcurso del partido, nunca pensó en la derrota y sintió que pudieron haber hecho algo más.

“Nunca creí que íbamos a perder el partido ante Everton. Esperábamos más de este partido y nos costó encontrar la llave del gol. Nos faltó profundizar por bandas como solemos hacer. Nos tocó generar mucho fútbol por el centro y el partido se cerró. Hay que tener más paciencia para ir a buscar los partidos. Como conjunto debemos mejorar, y en estos partidos cerrados debemos tener la paciencia y el pundonor de ir a buscarlo”.

“Siempre queremos los tres puntos, independiente de la posición en la que estamos. Pero, era importante quedar en la punta. Me quedé con la sensación que pudimos un poco más. Respeto al rival en su estrategia. Nos falta como equipo, nos costó encontrar el gol. Hoy no crecimos lo que necesitábamos para ponernos en la punta del torneo. Nos quedamos con un sabor amargo. Lo conversaremos con más reflexión".

Además, tuvo palabras para sus dos delanteros Ángelo Henríquez y Joaquín Larrivey. El primero no fue citado por decisión técnica y el segundo no anota un gol hace cuatro partidos. “Ángelo Henríquez es un gran jugador, él no está hoy por una decisión técnica. No tengo mucho más que decir. Me preocuparía si no tuviéramos ocasiones de gol. Volverá a tener las opciones de convertir Joaquín".