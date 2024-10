Carlo Ancelotti explica el altercado del Real Madrid con el cuerpo técnico del Barcelona

Carlo Ancelotti fue el primero en dar la cara en el Real Madrid tras la estrepitosa caída ante el Barcelona. El entrenador dijo que fue un partido parejo pese a la diferencia en el marcador. También criticó la actitud de la banca culé.

“Ha sido un partido igualado, hemos tenido oportunidades y se pudo marcar, faltó acierto. Pudimos tomar ventaja, pero cuando marcaron ello lo hicieron por partida doble y nos quitaron toda la energía”, analizó.

Para el DT italiano, tras la apertura de la cuenta, el partido fue otro. “Nos hicieron mucho daño a la contra. La primera parte me gustó, pero es un momento duro y difícil. No tenemos que tirar todo a la basura, hay que olvidarse de los últimos 30 minutos. No debemos bajar los brazos, sino aprender. Salimos muy bien de la última derrota y debemos hacer lo mismo”, advirtió.

Mbappé no pudo ante la defensa del Barcelona. Foto: REUTERS/Susana Vera

Como todo clásico, fue un partido que afuera del campo tuvo ánimos elevados. “¿Problemas con el banquillo del Barça? Ha sido con el ayudante de Flick, que no ha sido un señor, celebrando el gol hacia nuestro banquillo. Y Flick nos ha dado la razón”, explicó Ancelotti.

El estratega también se detuvo en el rendimiento de Kylian Mbappé quien estuvo lejos de su mejor versión en el partido de ayer y quedó constantemente en fuera de lugar. “Hemos arriesgado con su posición, ellos jugaban con la línea alta y por poco no lo hemos aprovechado. Ha tenido tres o cuatro oportunidades y no las ha aprovechado”, opinó el entrenador italiano.

Finalmente, el estratega llamó a no perder la cabeza en Madrid. “De una derrota puedes aprender y un poco de autocrítica es fundamental. El resultado pesa porque arriesgamos”, fueron sus palabras.