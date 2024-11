Carlos Alcaraz supera las dificultades de salud para imponerse a Rublev en el ATP Finals de Turín

Carlos Alcaraz disputó este miércoles su segundo partido de la fase de grupos del ATP Finals de Turín contra el ruso Andrey Rublev. El español tuvo algunos problemas de salud en la previa que incluso lo obligaron a suspender uno de los entrenamientos. A pesar de esto, en la pista impuso su juego y terminó cerrando una clara victoria por 6-3 y 7-6(8).

El arranque del partido comenzó siendo complicado para el murciano, teniendo que trabajar más de la cuenta para poder mantener su primer servicio. Una vez acomodado en la cancha, comenzó a presionar, teniendo en el quito game la posibilidad de llevarse el servicio del ruso, pero este último supo aguantar el envión.

Claro que esto no lo pudo repetir en el séptimo juego. Allí Alcaraz consiguió dar vuelta un 40-15 en contra para ponerse 4-3 arriba en la primera manga. Tras la confirmación, otra pérdida de servicio de Rublev le significó al peninsular llevarse el primer set por un claro 6-3.

En el segundo parcial la competencia fue mucho más pareja. Reflejo de aquello es que en esta parte del desarrollo del partido no se registraron opciones de quiebre, llevando la definición al tie break. En este desempate, Rublev acabó cediendo y Alcaraz terminó llevándose el set por 7-6(8) y la victoria que lo deja con opciones de avanzar a las semifinales.

Ahora, su próxima misión será vencer a Alexander Zverev en el último duelo de la fase de grupos. Cabe señalar que el Alemán se enfrentará contra Casper Ruud. Si el noruego gana estará ya en semifinales.

Alcaraz continúa con dificultades de salud en Turín. Foto: Reuters.

“Me sorprendí a mí mismo”, dijo Alcaraz a pie de pista cuando se le preguntó sobre su actuación a pesar de sentirse mal. “La forma en que jugué hoy desde la línea de fondo, con mi servicio. Estaba muy tranquilo. Simplemente traté de concentrarme en mi juego y en lo que tenía que hacer y olvidarme de que no me sentía bien y de que estaba enfermo”, agregó.

“Una vez que entras a la cancha, tienes que olvidarte de todo, de tus problemas fuera de la cancha, y tratar de concentrarte en pegar un buen golpe de derecha, un buen revés y en hacer buenas tácticas contra el oponente. Creo que lo hice bastante bien y me sorprendí a mí mismo”, añadió.

Las molestias de Alcaraz

Cabe señalar que las molestias físicas por un resfriado complicaron a Carlos Alcaraz en su debut contra Casper Ruud, contra quien terminó perdiendo el lunes.

Tras aquel duelo el español manifestó que “antes de venir me puse malo, pero en los entrenos me estaba encontrando más o menos bien. Me encontraba malo, pero podía encarar los ‘rallies’ largos. Tenía la esperanza que con los días iba a ir a mejor y hoy la barriga me ha limitado, no me ha permitido sentirme a gusto. Es verdad que podría haberlo hecho mejor, no digo que no. El no respirar bien, el ahogarme me ha limitado mucho. Yo no quiero hablar de eso porque suena a excusa, pero al final tengo que decir cómo me siento”.

Es más, durante este martes debió suspender el entrenamiento que tenía programado debido a estas molestias. Y para aliviarlas en algo, durante la jornada de este miércoles el tenista hispano lució un parche en la nariz con el objetivo de ayudar a dilatar las fosas nasales y mejorar la respiración.