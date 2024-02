Carlos Díaz hace historia en el Maratón de Sevilla y dirá presente en París 2024

Carlos Díaz tuvo un domingo extraordinario. De esas jornadas que no se olvidan en la historia personal de un deportista. En el Maratón de Sevilla, el atleta rompió, nuevamente, el récord nacional. Lo hizo al completar la carrera en 2 horas, 8 minutos y 4 segundos. De esta manera, supera lo hecho por Hugo Catrileo en Houston hace poco más de un mes (2.08′44″).

El chileno culminó en el lugar 18º de la competencia llevada a cabo en España. Con eso le alcanzó para clasificarse a los próximos Juegos Olímpicos. Es el decimotercer deportista del país que abrocha su cupo a la cita de los anillos. A sus 30 años, Díaz se posiciona como el nacional con mejores marcas en los 1.500m, 3.000m, 10.000m, medio maratón y maratón.

Con su paso a París 2024, el maratonista se sumó a la lista que hasta ahora incluye a Francisca Crovetto (tiro skeet), María José Mailliard (canotaje), Antonia y Melita Abraham (remo), Svenja Grimm (adiestramiento ecuestre), Tomás Barrios (tenis), Agustín Covarrubias (salto ecuestre), Clemente Seguel (vela), Ricardo Soto (tiro con arco) y Jaime Bittner (equitación). Además, están los cupos reservados en vela y ciclismo de ruta.

Tiempos de récord

El último año ha sido histórico para Carlos Díaz. Hace un año, también en Sevilla, marcaba su primer hito en maratón al completar la carrera de 42K en 2 horas y 10 minutos. Era la nueva marca nacional, que hasta ese momento le pertenecía a Omar Aguilar desde 1988 (2.12′19″ en Rotterdam).

En 11 meses fue superado por Catrileo. Su colega nacional. Sin embargo, en cosa de semanas, el santiaguino vuelve a superar sus marcas y rompe el récord otra vez. Lo hace, además, en una competencia que hasta no mucho tiempo le era desconocida. Esto porque se planteó hacer los 42 kilómetros como una meta personal luego de superar las plusmarcas de 1.500 metros, 3.000 metros, 10K y 21K.

“Tengo la ilusión de debutar el próximo año en maratón. Quiero batir nuevamente el récord nacional de 21K y que eso sea un trampolín para los 42K”, anunciaba en 2022 en diálogo con el medio AS. Algo que, a todas luces, el resultó como un nuevo triunfo en su exitosa carrera. Claro que cuando superó el récord por primera vez, aseguraba que aun no se siente un maratonista como tal. “Yo todavía me identifico como un corredor de 5.000, 10.000 e incluso 1.500 metros. Lo que sí me alegra de la marca del maratón es que me abre la puerta a poder optar a otros importantes”, dijo en diálogo con Agencia EFE.

Ahora, con sus cifras y estando en París 2024, abrocha uno de los objetivos que se había propuesto. Así también lo dejaba en claro antes de Santiago 2023, cuando fue entrevistado por la organización de los Juegos Panamericanos que se llevaron a cabo en la capital. “Si todo sale bien, estaré participando de esa competición el próximo año. Igualmente quiero bajar un poco más mi marca a 2.09′00″, que es ahora mi mayor objetivo, y claro, conseguir una medalla en ese evento de talla mundial”, sentenciaba.